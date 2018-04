PUBG - Wüstenmap Miramar erscheint im Mai für Xbox One

Playerunknown's Battlegrounds aka PUBG wird auf der Xbox One seit dem Launch im Dezember fortlaufend mit neuen Updates bestückt, allerdings müssen sich Konsolenspieler des Battle Royale-Hits bis dato mit nur einer einzigen Map zufrieden geben. Das ändert sich jedoch im Mai.

PUBG Corp hat auf der PAX East verkündet, dass sich Xbox One-Spieler ab dem nächsten Monat auch auf die Wüstenmap Miramar stürzen dürfen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Mehr Infos sollen aber folgen, wie die Macher via Twitter bekannt geben. Bislang finden auf der Microsoft-Konsole Battle Royale-Matches nur auf Erangel statt.

ICYMI: During our #PAXEast @Xbox Live Session with @deadmau5, @PLAYERUNKNOWN and @majornelson shared that Miramar is coming to Xbox One in May. More information coming soon. pic.twitter.com/6CdBRcKrn1