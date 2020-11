Geht doch: Puma bringt 5 viel bessere Super Mario-Sneaker raus

Wenn Videospiele auf Sneaker treffen, könnten eigentlich alle glücklich sein. Aber leider kommen bei diesen Kollaborationen oft Schuhe heraus, die nicht so richtig zünden wollen. Das ist bei diesen fünf neuen Super Mario-Sneakern glücklicherweise anders. Nachdem die letzten Super Mario-Schuhe aus dem Hause Puma eher etwas für jüngere Semester waren, dürfte bei diesen fünf neuen Varianten für wirklich alle was dabei sein.

Nintendo & Puma bringen fünf neue Super Mario-Schuhe auf den Markt

Zu verschiedenen Spielen: Nachdem es mit dem J. Cole-Schuh RS Dreamer bereits einen eigenen Sneaker zu Super Mario 64 gab, bekommen nun auch andere Epochen der Super Mario-Videospiele ihre eigenen Treter verpasst. Das umfasst einen neuen RS Dreamer-Colourway, einen Puma Clyde, eine RS-Fast-Version und zwei Future Rider-Silhouetten.

So sehen sie aus: Glücklicherweise wenden sich Puma und Nintendo vom sehr rot-blauen und eher aufdringlichen Super Mario-Design der letzten Sneaker ab und verpassen den einzelnen Spielen ihre eigenen, sehr gelungenen Farb-Variationen.

Oben seht ihr im Header bereits ein Bild aus NES-Zeiten, der von den Farben her vielleicht sogar am schönsten ist. Dicht gefolgt von diesem Future Rider-Schuh, der sich ebenfalls an einem älteren Super Mario-Titel orientiert, gleichzeitig aber zeitlos wirkt.

Dieser Puma RS-Dreamer dürfte sich an Super Mario Sunshine orientieren:

Auch sehr cool sieht dieser etwas auffälligere RS-Fast zu den Super Mario Galaxy-Spielen aus:

Last but not least: Super Mario Sunshine bekommt wohl noch einen Schuh, und zwar diese Clyde-Silhouette.

Derartige Kollaborationen sind mittlerweile fast schon an der Tagesordnung. Erst gestern haben wir in diesem Gamepro-Artikel von den neuen PlayStation-Sneakern berichtet. Die sind in Kooperation mit Nike und Travis Scott entstanden. Klamotten gibt es auch noch und vor Kurzem gab es auch schon die Sneaker aus dem neuen Spider-Man-Spiel zu sehen.

Welche Super Mario-Schuhe gefallen euch am besten? Zu welchem Spiel würdet ihr euch noch welche wünschen?