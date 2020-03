Für PS4 und PS5: Neues Weltraum-Horrorspiel Quantum Error angekündigt

Mit Quantum Error wurde jetzt ein neues Spiel für PS4 und PS5 angekündigt, dass Fans von düsterem Weltraum-Horror auf dem Schirm haben sollten. Entwickler TeamKill Media hat zudem einen ersten Trailer veröffentlicht, der nicht nur grafisch sondern auch atmosphärisch einen vielversprechenden Ersteindruck hinterlässt.

Das wissen wir über Quantum Error

Release: Bislang wurde lediglich bestätigt, dass das Spiel sowohl für die PS4 als auch für die PS5 erscheinen soll. Ein ungefährer Release-Zeitraum wurde nicht genannt.

Um was geht's: Von den Entwicklern wird das Spiel als "kosmischer Horror-Shooter aus der First Person-Ansicht" beschrieben. Damit ihr euch einen besseren Eindruck vom Spiel machen könnt, wurde zudem ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr hier findet:

Was ist zu sehen: Mit einem Gewehr ausgestattet, bewegt sich ein Mann durch eine düstere Raumstation. Auf dem Boden sehen wir eine Leiche, hinter einer Scheibe erhaschen wir noch so eben einen Blick auf eine unheilvolle Gestalt und hinter einer zunächst verschlossenen Tür warten Zombie-artige Wesen auf uns, die die Person gegen Ende des Trailers attackieren.

Das Spiel wird mit der Unreal Engine entwickelt, die gezeigten Szenen sollen nicht das finale Gameplay darstellen.

Das sind die Entwickler: Quantum Error stammt vom amerikanischen Indie-Entwickler TeamKill Media. Das Studio wurde 2016 gegründet und hat bislang das Spiel Kings of Lorn: The Fall of Ebris veröffentlicht, das auf Steam ausgeglichene Reviews erhalten hat.

Als große Fans von atmosphärischen Weltraum-Horror-Spielen, allen voran der Dead Space-Serie und Prey, werden wir die Entwicklung von Quantum Error gespannt weiter beobachten.

Was meint ihr, hat das Spiel Potential?