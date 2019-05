Rage 2 - Wann kommt unser Test zur PS4-und Xbox One-Version?

Am 14. Mai ist es soweit, dann erscheint der Ego-Shooter Rage 2 für PS4, Xbox One und PC. Mittlerweile sind die ersten Tests online, die sich aber in erster Linie auf die PC-Version des Spiels beziehen.

Wir haben die Konsolenfassung leider erst kurz vor dem offiziellen Release-Termin bekommen und Kollege Hannes ballert sich aktuell fleißig durchs Ödland. Um euch einen ausführlichen Eindruck vom Spiel zu geben, benötigen wir allerdings noch Zeit.

Rage 2 - Test kommt Ende der Woche

Um alle Inhalte des Spiels ausgiebig unter die Lupe zu nehmen, werden wir uns die kommenden Tage noch Zeit nehmen. Den kompletten Test samt Wertung könnt ihr aller Voraussicht nach Ende der Woche auf GamePro.de lesen.

Falls euch spezifische Fragen zu Rage 2 unter den Nägeln brennen, dann schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare. Wir versuchen, sie in unsere Berichterstattung mit einfließen zu lassen.