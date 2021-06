Ratchet & Clank: Rift Apart - Findet alle Bots und schaltet die R.I.D.A. frei

Auf jedem Planeten in Ratchet & Clank: Rift Apart versteckt sich mindestens ein Spionagebot. Diese will Ms. Zurkon unbedingt in ihre Hände bekommen. Denn jeder der kleinen Spione enthält den Teil eines Waffenplans, mit denen sie die Ultimative Waffe bauen kann: die R.I.D.A. (Kurzform von "Reiß ihn dir auf!").

Falls ihr keine Spoiler wollt, aber trotzdem die Bots finden möchtet, solltet ihr die Nebenquest auf Ardolis erledigen. Dort erhaltet ihr eine Karte, mit der ihr alle Spionagebots auf der Karte sehen könnt.

Hilfe von Uncharted, Horizon Zero Dawn und Co.

Mit der R.I.D.A verursacht ihr richtig Schaden auf dem Schlachtfeld. Denn sie holt Objekte aus anderen Dimensionen und wirft sie auf eure Gegner. Das kann dann auch mal ein Donnerkiefer aus Horizon Zero Dawn sein, oder der Jeep von Nathan Drake. Auch Fizzie aus Sunset Overdrive und Sly Cooper helfen mit. Näheres zur R.I.D.A erfahrt ihr in diesem Artikel:

Liste aller Planeten

Falls ihr den Spionagebot auf einem speziellen Planeten sucht, klickt direkt auf einen der folgenden Links:

Corson V

Der Spionagebot auf dem ersten Planeten ist Teil der Nebenquest auf Corson V. Ihr sollt die Fabrik untersuchen und dabei den kleinen Spion einsacken. Folgt also der Quest und ihr könnt ihn nicht verpassen. Er wartet kurz vor dem Ausgang der Fabrik.

Sargasso

Auch auf Sargasso ist der Bot Teil der Nebenquest. Nachdem ihr Trudi gefüttert habt, bekommt ihr den Auftrag noch mehr Nahrung für sie zu sammeln. Erst erhaltet ihr ein Rüstungsteil, danach für alle 60 Steine den Spionagebot. Um wirklich alles zu finden, müsst ihr mit Trudi durch den gesamten Level fliegen.

Scarstu-Trümmerfeld

Dies ist der einzige Ort, an dem ihr zwei Spionagebots erhalten könnt.

1. Bot

Den ersten Bot könnt ihr erst nach eurer Mission auf Torren IV erreichen. Nutzt die Schleuderfunktion eures Handschuhs rechts neben dem Eingang des Zurki's.

2. Bot

Dies ist der letzte Bot den ihr finden könnt, denn ihr müsst ihn in der Arena bei einer Gold-Herausforderung gewinnen.

Savali

Geht zu der Position auf der Karte und springt über die Plattformen bis zu dem Höhleneingang. Durchquert die Höhle und schwingt euch danach hinüber zum Schiff.

Blizar Prime

Auch dieser Spionagebot hängt mit einer Nebenquest zusammen. Helft Köchin Tulio beim Entwickeln eines neuen Rezepts und ihr bekommt ihn als Belohnung.

Torren IV

In dem Moment, in dem ihr die Stadt betretet, folgt nicht direkt der Straße. Biegt stattdessen nach rechts ab und folgt der Seitengasse. Mit den Magnetschuhen erreicht ihr den Bot in einer Höhle.

Cordelion

In der Dimension mit der funktionierenden Schmiede solltet ihr euch auf die Plattform stellen, mit der ihr die Schmiede aktiviert. Schaut vom Steuerpult aus nach links oben. Zieht euch zum Riss und ihr erreicht den Bot.

Ardolis

Reist mit dem Flitz-Käfer zur nordöstlichen Insel. Der Bot schwebt dort am Strand.

Viceron

Während ihr durch die Lüftungsröhren schleicht, könnt ihr den Bot hinter ein paar Ventilatoren finden. Zerschlagt sie einfach mit der Nahkampfwaffe.

Viel Spaß mit der R.I.D.A.!