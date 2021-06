Ratchet & Clank: Rift Apart - Alle 25 Gold Bolts und Cheats finden

Die goldenen Bolts sind schon seit dem ersten Teil aus dem Jahre 2002 ein fester Bestandteil der Serie. Sie sind eines der wertvollsten Collectibles, da ihr mit ihnen eine ganze Reihe von Funktionen und Cheats freischaltet. Allerdings sind sie auch gut versteckt und nicht immer auf dem direkten Weg zu erreichen. Teilweise findet ihr sie in anderen Dimensionen oder über Portale auf der anderen Seite der Karte.

Deswegen haben wir für euch alle Bolts übersichtlich, geordnet nach Planeten, aufgelistet.

Falls ihr euch den Fundort der Bolts nicht spoilern wollt, dann erledigt die Nebenmission auf Ardonis. Als Belohnung erhaltet ihr eine Karte, die euch die Positionen aller Collectibles auf der Karte anzeigt.

Das bekommt ihr als Belohnung

Jeder goldene Bolt, den ihr findet, schaltet eine neue Funktion in Ratchet & Clank: Rift Apart frei. Dabei ist es unerheblich, in welcher Reihenfolge ihr die wertvollen Schrauben aufsammelt. Es zählt nur die Menge, die ihr euer eigen nennt:

Schlüssel-Designs Bolt-Ersatz Verbesserte Galerie Hammer-Designs Fotomodus-Paket 1 RPG-Modus Schiff-Designs-Paket 1 Rendering-Modi-Paket 1 Musik-Paket 1 Fotomodus-Paket 2 Kopfgröße Schlüsselwechsel-Paket 1 Hammerwechsel Paket 1 Homerun-Schläger Konfetti-Hirne Fotomodus-Paket 3 Musik-Paket 2 Rendering-Modi-Paket 2 Spiegel-Modus Schlüsselwechsel-Paket 2 Hammerwechsel Paket 2 Schiff-Designs 2 Unbegrenzte Energie Unbegrenzte Munition Goldwaffen

Liste aller Planeten

Wenn ihr noch Bolts auf spezifischen Planeten sucht, dann klickt direkt auf den passenden Ort:

Corson V (3 Bolts)

Hier könnt ihr alle drei Bolts bei eurem ersten Besuch bekommen. Allerdings solltet ihr den Planeten erst zu Ende spielen, damit ihr Zugang zu zwei der Bolts erhaltet.

Bolt 1

Den ersten Bolt könnt ihr schon während eurer Mission auf Corson mitnehmen. Er befindet sich auf der kleinen Insel hinter dem Club Nefarius. Ihr erreicht ihn über zwei Dimensionsspalten von einer Frachtrampe aus. Folgt dabei am besten den Screenshots.

Bolt 2

Diesen Bolt erhaltet ihr direkt am Anfang des Levels, kurz bevor ihr zum Markt kommt. Allerdings müsst ihr den Wandlauf beherrschen, den ihr während der Mission hier lernt. Fahrt also mit dem Fahrstuhl vom Markt aus wieder nach oben und schaut nach rechts, rennt an der Wand entlang und der Bolt ist auf dem Dach auf der anderen Seite.

Bolt 3

Den Bolt bekommt ihr während der Nebenmission, bei der ihr die Fabrik durchsuchen sollt. Klettert im ersten Raum mit den Förderbändern auf die zweite Ebene und schaut auf die andere Seite der Halle. Über zwei Bänder auf der linken Seite könnt ihr den Bolt erreichen.

Sargasso (3 Bolts)

Zwei Bolts könnt ihr direkt einsammeln. Für den dritten ist eine Nebenmission erforderlich.

Bolt 1

Den ersten Bolt findet ihr hinter der Fabrik der Morts. Lauft um das Gebäude herum und schaut nach oben. Zieht euch zu dem Dimensionsspalt hoch und ihr steht direkt vor dem Bolt.

Bolt 2

Nach der ersten Brücke in Richtung von Rivets Versteck steht ihr auf einer herzförmigen Insel. Hinter einem Generator, gefüllt mit grünem Schleim, wartet der zweite Bolt auf euch.

Bolt 3

Der dritte Bolt ist genau in der Mitte der Karte, zu Fuß aber nicht erreichbar. Erledigt die Nebenmission auf Sargasso, um Zugriff auf Trudi zu erhalten. Mit ihr könnt ihr durch den Level fliegen und somit auch den Bolt einsacken.

Scarstu Trümmerfeld (3 Bolts)

Ihr könnt bei eurem ersten Besuch nur zwei Bolts abgreifen. Der dritte steht euch erst beim zweiten Besuch zur Verfügung, wenn ihr die silbernen Herausforderungen in der Arena freigeschaltet habt.

Bolt 1

Den ersten Bolt könnt ihr schnell vom Startpunkt aus erreichen. Geht die Rampe hinunter, nach rechts und eine weitere Rampe hinunter. Zerschlagt die Kisten und wandert mit euren Magnetstiefeln auf der Metalloberfläche weiter. Wenn es nicht mehr weitergeht, schaut nach oben links und ihr seht den Bolt. Springt mit einem Druck auf die O-Taste hinüber.

Bolt 2

Diesen bekommt ihr für die Bronze-Arena-Herausforderung "Ratzfatz-Käferrennen"

Bolt 3 (2. Besuch)

Erhaltet ihr von der Silber-Arena-Herausforderung "Schädlingsbekämpfung"

Savali (3 Bolts)

Auch auf Savali ist es unmöglich alle Bolts beim ersten Besuch zu bekommen. Den dritten erreicht ihr erst sehr spät im Spiel.

Bolt 1

In der Nähe des Ödlandtempels könnt ihr eine Plattform entdecken, die vor euch flieht. Verfolgt sie mit euren neuen Stiefeln und zieht euch mit dem Handschuh hinauf, wenn ihr nah genug seid.

Bolt 2

Obwohl der Bolt auf einer Plattform im Süden der Karte schwebt, könnt ihr ihn nur vom anderen Ende des Areals erreichen. Geht dazu in den nördlichen Canyon und schaut euch nach einem roten Baum um. Von dort aus rast mit den Stiefeln Richtung Osten und aktiviert die Schalter auf dem Weg. Wart ihr schnell genug, öffnet ihr einen Dimensionsspalt, der euch direkt zum Bolt bringt.

Bolt 3 (2. Besuch)

Später im Spiel müsst ihr nach Savali zurückkehren und einige Katakomben erkunden. Bevor ihr sie betretet, könnt ihr einen Container entdecken. Nutzt an dem Steuerpult daneben Glitch, um ihn zu öffnen.

Blizar Prime (3 Bolts)

Um an die Bolts hier zu kommen, müsst ihr mehrfach die Dimensionen wechseln, was anfangs etwas verwirrend sein kann. Aber immerhin könnt ihr alle direkt beim ersten Besuch abgreifen.

Bolt 1

Biegt bei der ersten Hüpfpassage über die Lava nach links ab, wenn ihr die Chance dazu habt, und folgt dem Weg.

Bolt 2

Während der Nebenmission müsst ihr in der zerstörten Dimension über einige Magnetstraßen. Habt ihr das Ende des Weges erreicht, schlagt gegen den Kristall. In der anderen Dimension wendet euch nach links und folgt dem kurzen Weg zu einem weiteren Kristall. Schlagt dagegen und ihr könnt den Bolt auf der Plattform einsammeln.

Bolt 3

Auf der großen Hauptplattform mit den ganzen Arbeitern schwebt ein Kristall auf einigen Kisten. Schlagt dagegen und lauft in der zerstörten Dimension in Richtung des Fahrstuhls. Hier findet ihr eine Magnetbahn, an der ihr entlang laufen könnt und am Ende den letzten Bolt findet.

Torren IV (2 Bolts)

Hier findet ihr nur zwei Bolts, aber beide lassen sich beim ersten Besuch einsammeln. Passt aber vor allem beim zweiten auf, denn wenn ihr ihn verpasst, müsst ihr einen längeren Umweg in Kauf nehmen, bevor ihr eine weitere Chance bekommt.

Bolt 1

Noch bevor ihr die Stadt erreicht findet ihr einen Bolt. Biegt bei der ersten Möglichkeit nach rechts ab. Ihr findet einen Tempopfeil auf dem Boden. Saust mit euren Hover-Schuhen los und absolviert die kleine Sprungpassage. Der Bolt ist an dessen Ende.

Bolt 2

Während der großen Fahrt auf der Rail taucht auf der linken Seite kurz vor dem Ende ein Dimensionsriss auf. Zieht euch schnell hinüber und ihr landet auf einer alternativen Strecke, auf der ihr den Bolt einsammeln könnt.

Cordelion (3 Bolts)

Die Bolts in Cordelion sind etwas anstrengend zu finden. Nicht nur müsst ihr die Dimensionen wechseln, sondern die Wege sind auch sehr lang. Wenigstens könnt ihr sie alle beim ersten Mal mitnehmen.

Bolt 1

Wenn ihr durch die Unterwasserstation lauft, schaut euch den ersten Nebenraum genauer an. Die Tür hat eine Fehlfunktion, aber ihr könnt euch zu einem Dimensionsriss im Inneren ziehen. Dort schwebt der Bolt herum.

Bolt 2

Haltet die Augen offen, während ihr durch den Unterwasser-Abschnitt wandert. Kurz vor dem Ende, könnt ihr mit den Magnetstiefeln an eine Wand springen. Lauft diese hoch und oben ist der Bolt.

Bolt 3

Am Ende der Mission kommt ihr auf einer Plattform mit einem Kristall wieder an die Oberfläche. Schaut nach rechts und ihr seht eine ähnliche Plattform in der Ferne mit einem Bolt. Er wird von einem Schild geschützt, nicht allerdings in der zerstörten Dimension. Springt mit einem Doppelsprung in Richtung des Bolts und schwebt so weit ihr könnt. Es ist zwar knapp, aber es erscheint ein Dimensionsriss, zu dem ihr euch ziehen könnt.

Ardolis (2 Bolts)

Beide Bolts könnt ihr beim ersten Besuch bekommen und sie sind sehr leicht zu erreichen.

Bolt 1

Er befindet sich in der Mitte der Karte, auf dem Wasser. Sucht euch mit dem Flitzkäfer eine Rampe und sammelt den Bolt im Sprung ein.

Bolt 2

Nach der ersten Piratenprüfung fahrt ihr einen Fahrstuhl hoch. Im Raum mit dem Skelett schaut nach links und benutzt Glitch, um den Zugang zum Bolt freizuschalten.

Viceron (3 Bolts)

Alle drei Bolts können direkt eingesammelt werden und sind nicht sonderlich schwer versteckt.

Bolt 1

Nachdem ihr das erste Sicherheitsportal mit dem Phasensprung passiert habt, haltet euch rechts und folgt dem Weg auf der rechten Seite.

Bolt 2

Nachdem ihr Clank gerettet habt, erreicht ihr eine große Plattform mit roten Kisten. Schaut nach rechts und ihr könnt den Bolt schon sehen.

Bolt 3

In dem Abschnitt mit den vielen Zellen gibt es auf der rechten Seite eine Zelle gefüllt mit Morts. Neben ihnen schwebt der Bolt. Ihr erreicht ihn, sobald ihr alle Zellen geöffnet habt.