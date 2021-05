Ratchet & Clank: Rift Apart - Entwicklerstudio enthüllt Trophäenliste

Das Ratchet & Clank: Rift Apart-Entwicklerstudio Insomniac hat die Liste der Trophäen für den Titel enthüllt. Insgesamt warten 47 Trophäen im PS5-Spiel darauf, von euch freigespielt zu werden. 15 davon bleiben zunächst versteckt und wie es aussieht, dürften die Errungenschaften wie von Insomniac gewohnt für jeden Geschmack etwas zu bieten haben und weit über den Standard hinausgehen.

Ratchet & Clank-Fans dürfen sich auf 47 Trophäen in Rift Apart freuen

Oft werden die Trophäenlisten von heiß erwarteten Spielen im Vorfeld der Veröffentlichung geleakt. Aber Insomniac Games macht einfach selbst öffentlich, welche Herausforderungen euch erwarten. Zumindest in einem gewissen Rahmen, die 15 versteckten Trophäen werden nicht gespoilert.

Trophäen mit viel Humor: Die Ratchet & Clank: Rift Apart-Macher beweisen erneut jede Menge Humor und haben offenbar jede Menge Spaß an der Sache. Sie veröffentlichen auch nicht einfach nur eine langweilige Liste, sondern präsentieren diverse Errungenschaften auf Twitter mit dazu passenden GIFs.

In Ratchet & Clank gab es eine spezielle Trophäe dafür, wenn ihr euch in der Verkleidung als Captain Quark im letzten Level an eine besondere Stelle stellt. Damit haben sich die Macher einem Spaß erlaubt, der wohl dieses Mal auch nicht zu kurz kommt. Das fängt schon allein bei den witzigen Namen der Errungenschaften an.

Neben den normalen Trophäen soll es insgesamt 15 Stück geben, die noch nicht verraten werden. Die Entdeckung der versteckten Trophäen bleibt den neugierigsten Spielern selbst überlassen.

Hier findet ihr die komplette Liste der (nicht versteckten) Trophäen aus Ratchet & Clank: Rift Apart im englischsprachigen Original:

Ratchet & Clank: Rift Apart-Trophäen

Masters of the Multiverse

Collect every trophy in the game.

Fully Stacked

Purchase every weapon in the game. Weapons in Ratchet & Clank: Rift Apart can be purchased from Mrs. Zircon.

UnBEARably Awesome

Find every CraiggerBear in the game.

Can't Stop Me

Complete a Gold Cup Battleplex challenge. The Battleplex may be the new combat arena heading to Ratchet & Clank: Rift Apart.

Does This Make My Tail Look Big?

Acquire and equip head, torso, and leg armor. Players will be able to mix and match armor if they don't have a full set.

Nooks and Crannies

Collect five Gold Bolts. Gold Bolts are scattered around levels and often require gear players don't have the first time they visit.

They Blow Up So Fast

Get a weapon to level five. Similar to Ratchet & Clank 2016, players will be able to level up their weapons by defeating enemies.

There's Even a Cupholder

Fully upgrade a weapon.

Full Rack

Fill up a Weapon Wheel.

Victory!

Complete a Battleplex challenge.

Sartorial Steel

Acquire a piece of armor.

Shiny

Collect a Gold Bolt.

Glitch, Uh, Finds a Way

Complete all Glitch Challenges.

Shifty Character

Hit every Blizon crystal on Blizar and Cordelion.

BOING!

Bounce on Big Al, Clank, and Quark's parade balloons. This parade will likely be found at the start of the game.

Max Relax

Find the Nefarious City citizens by the hot springs.

Perform five Trick Jumps on a grind rail. Trick jumps are a new addition to Ratchet & Clank: Rift Apart that gives players a small boost in jump height.

Icebreaker

Melee five frozen enemies.

No Need for Multiball

Kill two enemies with a single Ricochet round.

Return Policy

Kill 10 enemies by returning shots with the Void Reactor.

Life of the Party

Deploy 50 Mr. Fungis.

Hole Puncher

Get 20 headshots with the Headhunter.

Extreme Gardening

Defeat 30 enemies while they are Topiary'd.

It's So Fluffy!

Find a CraiggerBear.

Planning Some Destruction

Collect a Spybot.

Just Stay Down

Defeat 30 ejected Nefarious Trooper heads.

Must Go Faster

Do a trick jump while going at max speed with the Hoverboots.

Feeding Friendsy

Collect 10 Zurpstones for Trudi.

Extinction Event

Kill five Grunthors.

Sweet, Sweet victory

Collect honey for the Chef Tulio.

Might've Broke Something

Collect three Lorbs.

Ratchet & Clank Rift Apart dürfte einer der ersten Titel werden, die wirklich eindrucksvoll zeigen, wozu die Hardware der PS5 im Stande ist. Zumindest hat uns das, was wir bisher sehen konnten, schon mal ziemlich beeindruckt. Wieso ihr Rift Apart nicht unterschätzen solltet, könnt ihr in der großen GamePro-Preview zum nächsten Ratchet & Clank lesen.

Wie klingen die Trophäen für euch? Spielt ihr mit dem Gedanken, Platin zu holen?