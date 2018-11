Die großen Titel von Rockstar Games haben oft eine sehr lebendige Modder-Szene. Doch in der Regel müssen wir da meist erst auf die PC-Versionen von GTA und Co. warten. Im Falle von Red Dead Redemption 2, wo weiterhin kein PC-Port in Sichtweite ist, hat sich ein Fan aber die Mühe gemacht, dem Spiel schon jetzt seinen Stempel aufzudrücken.

Erste PS4-Mod ist ausgerechnet eine Nackt-Mod

Der wirklich wilde Westen: Ein User, der lieber anonym bleiben möchte, hat mithilfe eines Save Editors namens Save Wizard eine Nude Mod für die PS4-Version von Red Dead Redemption 2 gebastelt und Arthur kurzerhand die Klamotten ausgezogen. (via mp1st)

Outlaw-Nackedei: Auf den ersten Screenshots der Mod wandert Arthur splitterfasernackt durch das Bandenlager, sitzt wie Gott ihn schuf am Lagerfeuer und reitet im Adamskostüm durch die Wälder des Spiels.

Aufmerksamen Fans wird auffallen, dass das Charaktermodell von Arthur ohne Genitalien auskommen muss.

Das liegt wohl an der Tatsache, dass Rockstar Games nur die Körperstellen von Arthur entworfen hat, die im Spielverlauf sichtbar sind. Im Grunde sehen wir hier also einfach den badenden Arthur, wie er außerhalb der Wanne herumstolziert.

Sind Mods eigentlich erlaubt? Wer die Mod selbst installieren möchte, braucht ebenfalls den Save Wizard. Eine andere Form der Veröffentlichung ist eher unwahrscheinlich. Es ist gut möglich, dass weitere Mods folgen werden und solange es beim Singleplayer bleibt, wird Rockstar Games auch nichts einzuwenden haben.

Spätestens mit dem Release von Red Dead Online werden aber wieder die Argusaugen der Entwickler über das Spiel wachen. Wie bei GTA Online werden hier Modifikationen jeder Art sicher hart bestraft werden.

Welche Mod würdet ihr euch für Red Dead 2 wünschen?