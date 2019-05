Red Dead 2 - Update 1.10 ist da & bringt Goodies für RDO-Spieler

Rockstar hat das neueste Update für Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Der Patch bringt das Spiel auf Versionsnummer 1.10 und ist hauptsächlich ein Stabilitäts-Update.

Das bedeutet, dass keine größeren neuen Features eingefügt werden, sondern lediglich ein paar technische Fixes, die sich unter anderem die Zahl der Crashs reduzieren soll, die bei einigen Spielern auftreten.

Mehr RDO-Content: Für den Online-Modus Red Dead Online gibt es dagegen ein paar Neuheiten mehr. So findet ihr unter anderem in den Katalogen neue Klamotten wie

Flora Corseted Chemise

Paddon Shirt Top

Plaid Cap

Racoon Hat

Shaffer Chaps

Boni für alle + neue Challenges

Rockstar verteilt außerdem Boni für alle, die die Zwei-Schritt-Verifikation für ihren Account aktivieren. Der Bonus besteht aus einer speziellen Färbung für den Racoon Hat sowie 10 Goldbarren.

Apropos Goodies: Wer in dieser Woche Red Dead Online spielt, kann ein kostenloses Carepaket abgreifen. Darin enthalten sind.

5 Potent Miracle Tonics

5 Potent Snake Oils

5 Potent Health Cure

5 Potent Bitters

120 Schuss Express Revolver-Munition

Ihr bekommt das Paket entweder in eurer Truhe am Lager oder einer der in der Spielwelt verteilten Poststationen.

Neue Modi: Zu guter Letzt updatet Rockstar auch die Modi und Herausforderungen in RDO. Es gibt etwa einen neuen Showdown-Modus (Head for the Hills) und die "Wild Animal Kill Challenge", in der ihr Punkte für den Abschuss von wilden Tieren bekommt - je gefährlicher die sind, desto mehr Punkte gibt es.