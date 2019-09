Red Dead Online hat jetzt einen echten Battle Pass

Am 10. September geht das neue Red Dead Online-Update an den Start und wird die drei neuen Spezial-Rollen hinzufügen, mit denen Spieler entweder Händler, Sammler oder Kopfgeldjäger werden können. Doch das ist nicht alles, was uns an Neuerungen erwartet. In Zukunft wird nämlich auch Red Dead Online über ein Battle Pass-Modell funktionieren.

Red Dead Online

Nächste Woche können wir endlich Kopfgeld einsacken

Der Wheeler, Rawson and Co.-Club

Wie Rockstar bekanntgegeben hat, wird es ab dem 10. September gleich zwei Pässe geben - wobei einer kostenfrei ist und der andere ordentlich Goldbarren kostet. Die Gratis-Variante, die jeder Red Dead Online-Spieler automatisch erhält, ist die Club-Mitgliedschaft bei "Wheeler, Rawson & Co.", dem bereits bekannten Ingame-Händler.

Die Club-Mitgliedschaft läuft vom 10. September bis zum 18. November, was wohl die erste offizielle Red Dead Online-Season zu sein scheint. Durch reguläres Spielen und das Sammeln von XP schalten Spieler so automatisch neue Gegenstände frei. Das kann Kleidung, Medizin oder auch ein Geldbonus sein.

Folgende Gratis-Belohnungen sind schon bekannt:

Veteran Outfit

Eine "handvoll" Red Dead Online-Dollar

Goldwing-Sporen

Der Outlaw Pass

Wer möchte, darf sich dazu entscheiden, auf den "Outlaw Pass" umzusatteln. Das kostet euch 35 Goldbarren, verschafft euch aber nach demselben Battle Pass-Modell deutlich mehr und auch exklusive Belohnungen. Goldbarren können freigespielt werden, das ist allerdings zeitintensiv. Für 9,99 Euro lassen sich 25 Goldbarren auch kaufen.

Insgesamt gibt es 70 Ränge, die erreicht werden können. Auch nach dem 18. November behalten Spieler ihre freigeschalteten Items.

Folgende Outlaw Pass-Belohnungen sind schon bekannt:

Larkin-Handschuhe

Totenschädel-Maske für das Pferd

Adler-Campflagge

Leder-Stulpenhandschuhe

The Cordell-Outfit

Jede Menge Gold

Was haltet ihr vom Outlaw Pass? Werdet ihr ihn euch holen?