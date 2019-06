Rockstar hat in den letzten Monaten kräftig an Red Dead Online, dem Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 geschraubt, und nach und nach zahlreiche neue Elemente eingefügt. Ein Feature hat sich allerdings seit dem Start im November 2018 nicht verändert: Der Charakter-Editor.

Red Dead Online

Der Charakter-Editor ist realistischer, als ihr glaubt

Mit dem erstellt ihr zu Beginn eurer RDO-Karriere euren eigenen Outlaw, passt dort etwa Merkmale wie Gesichtsform und markante Details wie Narben etc. an.

Das Problem: Habt ihr das einmal gemacht, könnt ihr den Charakter nachträglich nicht mehr verändern. Der Wechsel von Klamotten funktioniert zwar, das Aussehen kann aber nicht mehr angepasst werden.

Das nervt Fans schon seit langem, eine spätere Anpassung steht also auf der Liste der meistgewünschten Features für Red Dead Online.

Jetzt will Rockstar endlich Abhilfe sorgen. Denn in einem Post auf der offiziellen Rockstar-Seite wurde erwähnt, dass bereits an einigen der am meisten gewünschten Features für das Spiel gearbeitet wird, darunter auch eben jene Möglichkeit, den Charakter auch nach dem ersten Spielstart anpassen zu können.

Wann kommt diese Option? Im Rockstar-Post wird erwähnt, dass das neue Feature mit dem nächsten Update eingeführt werden soll. Dieses wird dem Vernehmen nach im Sommer erscheinen und unter anderem auch unterschiedliche Rollen für die Spieler einführen.

Red Dead Redemption 2 ist für die PS4 und die Xbox One erhältlich.