Red Dead Online ist aktuell so kaputt, dass es sogar Alligatoren regnet

In Red Dead Online ist die Hölle los: Eigentlich sollte das neue Update Fehler beheben. Passiert ist allerdings das Gegenteil. Jetzt regnet es Alligatoren, Pferde fliegen, Geister-Wägen werden unsichtbar oder fangen einfach so Feuer. NPCs und Tiere haben von den Bugs und Glitches offenbar so sehr die Nase voll, dass sie gar nicht erst in der Spielwelt auftauchen. Bis auf einen mysteriösen glatzköpfigen Typen, der oft als einzige Figur durch den Wilden Westen glitcht.

Red Dead Online-Patch hat den Multiplayer so gut wie unspielbar gemacht

Nicht nur Geisterstädte: Eines der größten Probleme, das mit dem neuen Update in Red Dead Online Einzug gehalten hat, betrifft offenbar die meisten Spieler*innen. Sie klagen darüber, dass einfach niemand mehr in der Open World unterwegs ist, weder Tiere noch Menschen.

Manchmal gibt es ein paar seltsame Ausnahmen.

Pferde funktionieren kaum noch: Entweder laufen sie in der Luft auf der Stelle, fangen gleich ganz an zu fliegen oder verschwinden einfach, während jemand auf ihnen drauf sitzt.

Manchmal glitchen sie auch immer wieder rein und raus oder bleiben einfach permanent unsichtbar.

Noch mehr Glitches zu den Pferden findet ihr hier:

Western ohne Schießen? Viele Red Dead Online-Spieler*innen klagen auch darüber, dass sie nicht mal mehr richtig schießen können, falls doch mal Tiere oder NPCs spawnen. Lock-On funktioniert nicht und so lassen sich natürlich auch keine Quests erledigen.

Die kuriosesten Bugs: Zu dem wahnwitzigsten und verrücktesten, was der Patch so mit sich bringt, zählen brennende Wägen und Alligatoren, die vom Himmel regnen.

Die Glatzkopf-Verschwörungerzählung: Das Beste kommt erst noch. So richtig, richtig wild ist nämlich der Umstand, dass oft wohl nur ein einziger NPC in der Open World spawnt. Der war vorher nie zu sehen und taucht jetzt anscheinend fast überall auf.

Einige Fans vermuten einen Hacker dahinter oder eine Hommage an Dan Houser, der Rockstar verlassen hat.

Der Rockstar Games-Support hat bereits ein Statement zu den Problemen abgegeben und arbeitet daran, sie zu beheben.

Habt ihr den creepy Typen ebenfalls gesehen? Was waren die witzigsten Bugs, denen ihr begegnet seid?