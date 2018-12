Wer hunderte Stunden Spielzeit in die Beta von Red Dead Online gesteckt hat, braucht sich doch keine Sorgen um seinen Fortschritt machen. Zumindest erst einmal.

Warum ihr unbesorgt weiter Red Dead Online spielen könnt

Warum zuerst die Sorge? Rockstar ließ kurz vor dem Start von Red Dead Online verlauten, dass euer Level-Fortschritt bei technischen Schwierigkeiten gelöscht werden könnte. Vielen Spielern plagte daraufhin die Sorge, dass sie zum Launch des finalen Spiels womöglich noch einmal mit einem neuen Charakter anfangen müssen.

"Ich bin ein Troll in Red Dead Online"

Eine Kolumne eines leidenschaftlichen Griefers

Nun gibt es aber ein neues Update von Rockstar auf Twitter. Darin heißt es, dass ihr euren Fortschritt sehr wahrscheinlich behalten dürft:

"Aktuell haben wir keine Pläne, Daten während der Beta zurückzusetzen."

Da Rockstar lediglich von "aktuellen Plänen" spricht, schließt das eine spätere Zurücksetzung eures Fortschritts natürlich nicht aus. Jetzt könnt ihr aber erst einmal ungestört weiterspielen.

Red Dead Online - Screenshots aus dem RDR2-Multiplayer ansehen

Update in Arbeit: Derzeit arbeite Rockstar fleißig an der Verbesserung der Stabilität und an den bereits angekündigten Balancing-Anpassungen des Wirtschaftssystems, heißt es weiterhin.

Das Update soll Ende der Woche erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, wir halten euch aber auf den Laufenden.

Rockstar will euer Feedback

Red Dead Online befindet sich derzeit noch in der Beta und ist auf PS4 und Xbox One spielbar. Wann genau das finale Spiel launcht, steht noch nicht fest.

Rockstar will Red Dead Online nach und nach verbessern und mit neuen Inhalten ausstatten. Ihr könnt den Machern helfen, indem ihr ihnen Feedback zukommen lasst, zum Beispiel über die offizielle Support-Website.