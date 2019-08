Red Dead Online - Video zeigt, wie Eintopf-Transport tragisch endet

Ich weiß ja, dass einige von euch nicht die allergrößten Fans unserer Red Dead Redemption 2-Kuriositäten-News sind, aber ich bin hier eben über etwas gestolpert, das ich einfach mit euch teilen MUSS. Und wenn es euch einen Schmunzler entlockt, umso besser.

Was ist passiert? Der Red Dead Online-Spieler im unten verlinkten Video hat sich selbst eine ziemlich kuriose Aufgabe gestellt. Er will einen Topf mit heißem Eintopf vom Örtchen Valentine nach Saint Denis bringen. Zu Fuß. Jeder, der die Distanzen und die Karte von Red Dead Redemption 2 kennt, weiß, dass das ein ganz schöner Marsch ist. Und fragt mich bitte nicht warum, er wollte es offenbar einfach mal ausprobieren.

Und dann...aus dem Nichts

Das Video zeigt den Verlauf des Eintopf-Transports, der zunächst verblüffend reibungslos läuft. Andere Spieler lassen den Eintopf-Träger in Ruhe und er schlendert an einer Bahnlinie entlang bis - ja bis - seine Tour auf geradezu tragische Art und Weise endet. Wer wissen will, wie genau sie endet, schaut einfach das Video an.

Videoquelle

Viel Spaß und habt ein schönes restliches Wochenende!