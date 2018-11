Red Dead Redemption 2 - Cheats für PS4 & Xbox One - Vollständige Liste

Zeitung "New Hanover Gazetto No. 27" benötigt, erhältlich in Valentine in Kapitel 1

Abundance is the dullest desire

Kauft die Zeitung Blackwater Ledger No. 65 nach Kapitel 3, Mission "Advertising, the New American Art"

History is written by fools

Kauft die Zeitung Blackwater Ledger No. 66 nach Kapitel 3, Mission "Blood Feuds, Acient and Modern"

You Long for Sight but See Nothing

Guide me better

Make me better

I shall be better

I still seek more

Be greedy only for foresight

You flourish before you die

Kauft die Zeitung Hanover Gazette No. 36 in Blackwater, nach Kapitel 6, Mission "The King's Son"

You Seek More Than The World Offers

Better than my dog

My Kingdom is a Horse

You are a beast built for war

Keep your dreams simple

Would you be happier as a clown?

The best of the old ways

Virtue Unearned is not virtue

Kauft die Zeitung New Hanover Gazette No. 27.

You revel in your disgrace, I see

You want punishment

You want freedom

The lucky be strong evermore

Kauft die Zeitung New Hanover Gazette No. 27 in Valentine.

Balance. All is balance

Greed is now a virtue

Vanity. All is vanity

You want more than you have

You want something new

Keep you dreams light

You want everyone to go away

Hebt alle Kopfgelder und Sperrbereiche auf

Kopfgelder und Sperrbereiche (Lock Down-Areas) verschwinden sofort.