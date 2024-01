Red Dead Redemption 2-Fan findet beim Aufräumen altes Foto und erkennt darauf sofort einen markanten Ort aus dem Spiel

Arthur Morgan besucht in RDR2 zahlreiche Orte, von denen einigen auf echten Vorlagen basieren.

Red Dead Redemption 2 hat mittlerweile schon über 5 Jahre auf dem Buckel, begeistert aber nach wie vor – vor allem mit seinen zahlreichen Details und der lebendigen Spielwelt. Mit welcher Akribie und Detailverliebtheit Entwickler Rockstar beim Bau dieser Welt zuwerke ging, wird immer wieder deutlich. Wie unter anderem auch diese Geschichte hier zeigt.

Reddit-User pablopolitics teilte auf der Plattform ein älteres Foto, das er nach eigener Aussage beim Ausräumen des Hauses fand, in dem er aufgewachsen war.

Dass er das Foto ausgerechnet im Red Dead Redemption-Subreddit zeigt, ist natürlich kein Zufall. Denn das, was darauf zu sehen ist, dürften vermutlich alle wiedererkennen, die RDR2 (durch)gespielt haben.

Oak Alley als Inspiration für Braithwaite Manor

Die, die ich meine, dürften jetzt nämlich sofort "Das ist doch Braithwaite Manor!" rufen. Tatsächlich erinnert der Ort mit der markanten Eichenallee frappierend an den Weg zum Gutshaus auf der großen Plantage im Spiel, in dem eine der denkwürdigsten Missionen des ganzen Spiel stattfindet – keine Sorge gespoilert wird hier nix.

Und das ist natürlich kein Zufall. Denn das Foto zeigt die echte Oak Alley-Plantage in Louisiana (USA), die nachweislich als Vorlage für Braithwaite Manor diente und somit sehr gut wiedererkennbar ihren Weg in das Spiel gefunden hat.

Zur Erinnerung – so sieht Braihwaite Manor in Red Dead Redemption 2 aus:

Braithwaite Manor in Red Dead Redemption 2 (Bildquelle: gamerant.com)

Unterschiede sind zwischen Vorlage und Spiel-Örtlichkeit natürlich zu erkennen, etwa die Menge und Abstände der Bäume zueinander, aber generell ist sofort ersichtlich, dass sich Rockstar hier für sein Open World-Epos gerade architektonisch hat inspirieren lassen.

Spiel vs. Realität: Bei RDR2 sind die Unterschiede oft marginal

Das ist aber nicht der einzige "echte" Ort, auf dem manche Plätze in Red Dead Redemption 2 basieren. Es gibt noch etliche andere und einige davon hat der Youtuber Andrew Levitt besucht. In einem sehenswerten Video reist er zu eineigen dieser Orte - und zeigt in teils verblüffenden Aufnahmen, wie nah das Spiel der Realität kommt.

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One, eine Umsetzung für den PC folgte ein knappes Jahr später. Mit einer Test-Wertung von 96 gehört es zu den bestbewertetsten Spielen in der GamePro-Historie und ist auch heute noch uneingeschränkt empfehlenswert – unter anderem wegen seiner immensen Liebe zum Detail.

Habt ihr auch schon Orte besucht, die als Vorlage/Inspiration für Spiele dienten?