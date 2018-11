Eine wendungsreiche Geschichte, starke Charaktere, dramatische Ereignisse: Red Dead Redemption 2 hat viele Dinge zu bieten, die auch einem Kinofilm gut zu Gesicht stehen. Zudem ist die Handlung filmreif inszeniert, was sie zu einem der vielen Highlights des Spiels macht.

Und Arthur Morgans Geschichte scheint bei einigen enorme kreative Kräfte freizusetzen. So unter anderem beim YouTuber Tiger66261, der aus einigen Zwischensequenzen und PS4-Szenen von Red Dead Redemption 2 einen Trailer geschnitten hat, welcher unserer Meinung nach qualitativ locker an einen Kino-Trailer heranreicht.

Arthur Morgan im Fokus, toll geschnitten

Der Trailer konzentriert sich dabei hauptsächlich auf Arthur Morgan und wurde hervorragend auf den Song "Way Down We Go" von Logan geschnitten. Nach diesem Trailer haben wir jedenfalls direkt wieder Lust, Red Dead Redemption 2 zu zocken.

Ihr könnt euch den Trailer unten anschauen:

Wie gefällt euch der Trailer?

