Cash Rules Everything Around Me: In Red Dead Redemption 2 geht's um die Moneten.

Red Dead Redemption 2 dreht sich vor allem am Anfang um das Blackwater-Massaker und die viele Kohle, die dort irgendwo noch versteckt ist. Ein missglückter Raubzug der Van der Linde-Gang musste ohne die Beute beendet werden. Deshalb wollen die Outlaws das Geld natürlich wieder holen. Jetzt hat ein Fan ausgerechnet, was die 150.000 US-Dollar von damals heute wert wären.

Kein Wunder, dass die Van der Linde-Gang in RDR 2 die Blackwater-Beute unbedingt wieder haben will

Darum geht's: Vor der eigentlichen Handlung von Red Dead Redemption 2 hat der Blackwater-Heist stattgefunden. Allerdings ist der grandios in die Hose gegangen. Statt fetter Beute gab es nur sehr viele Tote und die Gang-Mitglieder werden fortan gejagt. Mehr zur Story seht ihr hier:

Einer der Pläne von Dutch, dem Anführer, besteht darin, dieses Geld irgendwann und irgendwie wieder zurück zu holen. Damit beschäftigen wir uns dann auch eine ganze Weile im Western-Epos von Rockstar – mit durchwachsenem Erfolg.

Darum ist's so wichtig: Auf den ersten Blick und aus heutiger Sicht klingt die Summe nicht so groß. 150.000 Dollar sind zwar viel Geld, aber auch keine Summe, durch die so viele Leute ausgesorgt hätten. Aber falsch gedacht!

RDR2 spielt 1899: Der Online-Rechner geht leider nicht weiter zurück als 1913, aber das Ergebnis dürfte sehr ähnlich ausfallen. Eventuell wäre das Geld jetzt also sogar noch mehr wert, aber sei's drum. Die Summe 150.000 Dollar wird in einer Game-Zeitung aus Valentine über den Raub in Blackwater erwähnt.

Im Januar 1913 waren diese 150.000 Dollar auf jeden Fall viel mehr wert als heute. Aufgrund der Inflation hat sich der Wert des Geldes drastisch verringert. Aber zum Glück gibt es im Internet diverse Rechner wie diesen hier, den ein Fan genutzt hat.

Über 4,5 Millionen! Wenn wir in so einen Inflationsbereiniger-Rechner die Summe von damals eingeben, kommt ein überraschendes Ergebnis heraus. Die 150.000 US-Dollar von 1913 entsprechen einer Kaufkraft von 4.579.132,65 US-Dollar im Januar 2023.

Das klingt schon sehr viel mehr. Es verdeutlicht auch wirklich eindrucksvoll, um was es da eigentlich geht, wie groß der Schatz ist, den es in Blackwater zu heben gilt. Dass Dutch, Arthur und der Rest der Van der Linde-Gang so großes Interesse daran haben, ist jetzt sehr viel besser nachvollziehbar.

Das passt natürlich alles nicht so ganz zu den Preisen in Saloons und Waffenläden von Red Dead Redemption 2. Außerdem sind solche Inflations-Rechner natürlich sowieso mit Vorsicht zu genießen. Ihr solltet das Ganze also vielleicht nicht hundertprozentig ernst nehmen, aber es vermittelt uns einen guten Eindruck von der Größenordnung.

Wie viel hättet ihr geschätzt, dass das heute wert wäre? Was hättet ihr mit so viel Geld gemacht?