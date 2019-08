Red Dead Redemption 2 ist ein Riesenerfolg, aber GTA 5 ist beliebter

Im neuen Finanzbericht für das erste Quartal des Finanzjahres 2020 hat Take Two Interactive bekannt gegeben, dass von Red Dead Redemption 2 mittlerweile 25 Millionen Exemplare ausgeliefert wurden. Im letzten Quartal lag diese Zahl noch bei 24 Millionen.



Zum Release im Oktober 2018 wurden bereits 17 Millionen Exemplare von Red Dead 2 an die Händler ausgeliefert. Wie viele von den bisher ausgelieferten Exemplaren verkauft wurden, ist nicht bekannt.

Rekordeinnahmen durch Mikrotransaktionen

GTA 5 bestimmt die Verkaufscharts: Die Zahlen von GTA 5 sind derweil noch einmal deutlich höher. Hier konnte Take Two Interactive vermelden, dass bis jetzt 110 Millionen Exemplare des Spiels ausgeliefert wurden. Zudem war es in den letzten fünf Monaten durchgehend in den Top 10 der US-Verkaufscharts, wenn man digital und physisch zusammenrechnet.

Take Two CEO Strauss Zelnick zeigt sich zudem sehr zufrieden, wie sich die Einnahmen bei Red Dead Online entwickeln. Darüber hinaus prognostizierte er, dass GTA Online und Red Dead Online in diesem Finanzjahr einen neuen Umsatzrekord erreichen werden. Des Weiteren können die Spieler für die beiden Online-Ableger noch viel mehr neuen Content erwarten.



Zuletzt bekam GTA Online das Update mit dem Diamond Casino. Dort sorgt unter anderem eine Hunde-Statue für viel Freude unter den Spielern.