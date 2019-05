Red Dead Redemption 2: Update 1.09 macht das Spiel noch schöner

HDR in Red Dead Redemption 2? Netter Versuch. Rockstar erntete zum Launch des Western-Hits ordentlich Kritik aufgrund der sehr mauen High Dynamic Range-Umsetzung, die sogar für verschwommene Bilder sorgte. Rockstar versprach daraufhin, an einem Fix zu arbeiten, und dieser Fix kommt nun mit dem aktuellen Update 1.09 in Spiel.

Was ist neu? Update 1.09 hat nicht nur allerhand Neuerungen für Red Dead Online im Gepäck, sondern auch neue Einstellungen für den HDR-Modus.

Ihr könnt jetzt auf ein HDR-Kalibrierungsmenü zurückgreifen, das euch zwischen zwei HDR-Stilen (Film und Spiel) wechseln lässt. Zudem habt ihr jetzt die Option, Helligkeitswerte für unterschiedliche Displays manuell anzupassen.

Wie uns der Clip unten zeigt, sieht RDR 2 in HDR jetzt besser aus als zuvor. Ein verwaschenes Bild stellt der Youtuber "HDTVTest" in dem Video zumindest nicht mehr fest.

Was ist überhaupt HDR?

HDR ist die Abkürzung für "High Dynamic Range" und ermöglicht im Idealfall einen höheren Kontrast mit intensiveren Farben, sodass Bilder lebendiger und realistischer aussehen als beim standardmäßigen HD.

Sowohl die PS4 (Pro) als auch die Xbox One (X) unterstützen diese Funktion. HDR setzt natürlich ebenfalls einen guten, HDR-fähigen Fernseher voraus.