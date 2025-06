In diesem Red Dead Redemption 2-Fanvideo kippt Dutch auf dem Weg zum Überfall einfach immer wieder mitsamt Pferd um oder reitet in die Bande rein - und den anderen scheint es wirklich peinlich zu sein

Da hat sich Dutch ein bisschen blamiert. Vielleicht wären ein paar Reitstunden vor dem nächsten Raubüberfall angebracht.

Es ist eines der klassischsten Bilder des Western-Genres: Eine Bande prescht auf dem Pferderücken gemeinsam zum Ort des Überfalls. Reiten können, das ist dabei natürlich Grundvoraussetzung, aber genau daran scheint es in diesem Fanvideo aus Red Dead Redemption 2 zu scheitern.

Wenn die Pferde auf dem Ritt nämlich zusammenprallen, der Gang-Leader es einfach nicht mehr schafft aufzusteigen und immer wieder mit seinem Ross umfällt, wirkt das Ganze nicht mehr ganz so badass.

Im Red Dead Redemption 2-Clip schafft die Bande es einfach nicht, unfallfrei zur Bank zu reiten

Reddit-User Pleasant-Strike6464 kommentiert seinen Clip einfach nur mit dem Wort "Bro" und mehr braucht es auch nicht mehr, denn seht selbst:

Dass beim Reiten in Red Dead schnell mal etwas schiefgehen kann, dürften viele Spieler*innen kennen, aber die Ansammlung von Missgeschicken ist hier einfach beste Comedy: Zuerst prallen die Reiter zusammen, dann versucht Dutch mit schlammtriefenden Gesicht mehrmals erfolglos wieder aufzusteigen. Am Ende liegt sogar das Pfed auf dem Boden.

Doch auch danach will es für ihn nicht so recht laufen. Sein Schimmel fällt einfach um und das sogar am Ende noch mal, während bereits eine Zwischensequenz einsetzt – wie einige Community-Mitglieder begeistert zur Kenntnis nehmen.

Die Open Worlds von Red Dead Redemption, beziehungsweise Rockstar im Allgemeinen, sind einfach prädestiniert für wilde Zufallsereignisse. Die Physik macht dem Geschehen gerne mal einen Strich durch die Rechnung und auch wie interaktiv die Welt ist, spielt eine Rolle.

7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

RDR2-Community lacht Tränen

Das Video unterhält die Fangemeinde bestens. Unter dem Video häufen sich belustigte Kommentare wie: "Peak Comedy". Natürlich bekommen Dutch und die Bande auch jede Menge Spott ab. User IceManO1 schlägt vor:

Vielleicht laufen sie lieber zur Bank.

ListenGrouchy190 merkt an, dass die Stille, während Dutch verzweifelt versucht, aufzusteigen, so wirkt, als wären alle peinlich berührt. Das wäre jedenfalls gut nachvollziehbar. Natürlich wird auch die klassische Standard-Zeile des Bandenchefs zitiert: "Have some goddamn faith!" (auf Deutsch: "Habt verdammt noch mal Vertrauen!"). Die längst zum Meme gewordenen Worte passen hier auch einfach besonders gut.

Was war euer witzigster oder ärgerlichster Reitunfall in Red Dead Redemption 2?