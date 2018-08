Take Two setzt ganz offensichtlich große Hoffnungen in das im Oktober erscheinende Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games.

Das lässt sich zumindest den Worten von CEO Strauss Zelnick entnehmen, der in einer Telefonkonferenz unter anderem davon sprach, dass RDR ein "neuer kreativer Meilenstein" für Rockstar sei, der die "Gaming-Industrie neu definieren" und "Publikum auf der ganzen Welt faszinieren" werde.

Man wäre inbesondere sehr gespannt auf den Release, da Red Dead Redemption 2 der erste Rockstar-Titel ist, der von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt worden sei. Zelnick äußerte sich allerdings nicht näher zum "neu definieren", möglicherweise hat diese Aussage mit dem Multiplayer-Modus von RDR2 zu tun, zu dem aber noch keine genauen Details bekannt sind.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für die PS4 und die Xbox One. Für einen ausführlichen Ersteindruck lest ihr unsere umfangreiche Preview, für die wir die Entwickler in Schottland besuchten.

Red Dead Redemption 2 - Screenshots ansehen