PS5-Spieler entdeckt gefeierten Steam-Hit plötzlich im PS Store, obwohl der da gar nicht sein sollte - dahinter steckt eine miese Masche

So sieht das echte Artwork von R.E.P.O. aus.

Im PlayStation-Store ist überraschend eine PS5-Version des Steam-Early-Access-Hits R.E.P.O. aufgetaucht. Dabei handelt es sich aber offenbar um eine dreiste Kopie von einem anderen Entwickler, der sich einfach am Namen und der Marke bedient hat.

Fiese Betrugsmasche im PS Store

Darum geht's: Im PlayStation-Subreddit hat der User SamuelN0108 vor ein paar Tagen einen Post verfasst. Darin geht es um ein Spiel, das im PlayStation Store unter "Trending Games" auftaucht und nicht ganz in die Reihe zu passen scheint.

Es handelt sich um ein Spiel namens R.E.P.O. Horror. Der User hat noch nie davon gehört und fragt sich, ob hier möglicherweise Bots genutzt wurden, um das Spiel anzuschieben. Auf der Spielseite gibt es auch keinerlei Bilder oder Videos. Tatsächlich steckt aber wohl noch mehr dahinter.

Hier der Post:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass der Titel stark an den Steam-Hit R.E.P.O. erinnert, der seit Ende Februar im Early Access ist. Allerdings stimmt der Name nicht ganz überein und auch das verwendete Bild sieht nur auf den ersten Blick aus wie der Packshot von R.E.P.O.

Zudem stammt die PS5-Version von einem anderen Studio. Die Entwickler*innen von R.E.P.O. haben nie eine Konsolenversion angekündigt und auf ihren Kanälen gibt es auch keinerlei Hinweise auf einen solchen Port.

1:04 Neuer Koop-Hit bekommt Bestnoten auf Steam – steht aktuell bei 97% und sieht unglaublich witzig aus

Autoplay

Das steckt wohl dahinter

Wie mehrere User vermuten, dürfte es sich hier wohl um eine miese Betrugsmasche handeln. Jemand bedient sich wohl an dem Namen und dem Look des erfolgreichen Spiels und möchte Leute dazu verleiten, fälschlicherweise Geld auszugeben.

Glücklicherweise ist das Spiel auf der PS5 bisher nur angekündigt und kann noch nicht gekauft werden. Im besten Fall fliegt es also aus dem Store, bevor jemand tatsächlich Geld dafür bezahlt.

Neu ist dieses Vorgehen übrigens nicht. Erst im Februar hatte Sony eine ganze Reihe solcher Scam-Games aus dem Store entfernt:

Das ist R.E.P.O.: R.E.P.O. ist ein Multiplayer-Horrorspiel, das seit Ende Februar auf Steam im Early Access ist. Spieler*innen müssen versuchen, physikbasierte Gegenstände aus Horrorhäusern zu extrahieren.

Das Gameplay erinnert an einen Mix aus Survival-Horror auf der einen und Koop-Chaos-Titeln wie Moving Out oder Overcooked auf der anderen Seite. Während fiese Monster Jagd auf euch machen, versucht ihr etwa, gemeinsam ein Klavier zu tragen, während natürlich alles zu Bruch geht.

Das Spiel hat auf Steam bisher 96% positive Wertungen eingefahren, besonders hervorgehoben wird der abgefahrene Koop-Spaß, der immer wieder zu den lustigsten Situationen führt.

Habt ihr R.E.P.O. schein ausprobiert?