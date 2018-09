Resident Evil 2 wird als Remake neu aufgelegt. Die Neuauflage sieht sehr viel besser aus als das Original. Immerhin war das vor 20 Jahren, seitdem hat sich viel getan.

Capcom erklärt in einem neuen Metro GameCentral-Interview von der Gamescom jetzt sogar, dass die Grafik beinahe Filmqualitäten erreiche.

Feintuning macht den Unterschied. Laut Game Director Kazunori Kadoi und Producer Tsuyoshi Kanda sei die steigende Grafik-Qualität eine Frage der Übung. Seit Resident Evil 7 habe Capcom viel dazugelernt.

"Wetness & Darkness": Das Hauptaugenmerk liege darauf, die Dinge möglichst realistisch darzustellen. Dabei spiele vor allem Feuchtigkeit und Dunkelheit eine wichtige Rolle.

Auch die brutale Gewalt diene diesem Zweck und somit dem Horror-Effekt.

"Wir versuchen, es so zu hinzukriegen, dass man diesen beinahe greifbaren, feuchten Gore auf dem Bildschirm sieht. Es ist nicht einfach nur rot angemalt, es fühlt sich wirklich realistisch an und springt dich förmlich an."