Resident Evil 2 war in Deutschland bis 2014 indiziert. Das Remake will trotzdem nochmal eine Schippe Gewalt, Blut und Gore drauflegen.

Wieso das so ist, hat uns der Producer Tsuyoshi Kanda auf der Gamescom im Interview verraten.

Gewalt = Realismus? Das viele Blut, die abtrennbaren Körperteile und der ganze Rest sollen den Survival-Horror nicht nur noch besser spürbar, sondern auch realistischer machen.

Zusätzlich habe sich auch in den Behörden Deutschlands einiges getan. Verantwortliche Stellen wie die USK seien mittlerweile deutlich "liberaler" geworden, sagte Kanda gegenüber GamePro.

Glaubwürdigkeit: Um die Spieler in Angst und Schrecken versetzen zu können, müssen die Zombies einigermaßen glaubwürdig wirken.

"Um das zu erreichen, muss man einen gewissen Grad an Gore haben. "

"Es muss realistische Reaktionen der Körper auf die Schüsse geben, Teile, die wegfliegen und so weiter."

Next Level: Vor einem schlurfenden Zombie allein fürchtet sich 2018 kaum noch jemand. Zumindest glaubt das offenbar der Producer des Resident Evil 2-Remakes.

Keine Angst vor dem Index? Das Original-Resident Evil 2 wurde in Deutschland indiziert, Teil 3 stark zensiert. Beim Remake scheint es aber keinerlei Bedenken zu geben.

Andere Zeiten: Die zuständigen Behörden in Deutschland verändern sich, sagt der Producer.

"Ich denke, die Behörden die sich in Deutschland mit Spielen beschäftigen, haben sich in den letzten 20 Jahren verändert."

"Sie akzeptieren jetzt eher Darstellungen von Gewalt, die bisher in anderern europäischen Ländern erlaubt, aber in Deutschland verboten waren."

"Es gab in Deutschland immer ein Extra-Level an Restriktionen. Aber vielleicht haben die letzten 20 Jahre in Deutschland einfach mehr Akzeptanz für diese Art von Inhalten gebracht. "