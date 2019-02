In Resident Evil 2 erwarten euch viele Rätsel und verschlossene Türen. Im Polizeirevier von Raccoon City gibt es beispielsweise Türen, die an Spielkarten angelehnt sind: Karo, Kreuz, Pik und Herz.

Vielleicht ging es euch beim Spielen der ersten Kampagne mit Leon wie uns: Die gesamte Karte ist abgesucht und alle Bereiche sind blau markiert - das ganze Polizeirevier ist also erkundet.

Das ganze Polizeirevier? Nein, denn im ersten Stock weigert sich das Büro des Polizechefs von euch betreten zu werden. Dafür benötigt ihr den Herz Schlüssel, aber den könnt ihr lange suchen.

Das geheimnisvolle Büro des Chiefs ist nämlich nur für Claire vorgesehen. Für Leon gibt es keine Möglichkeit den Raum zu betreten. Claire kann dafür den Kreuz-Schlüssel nicht finden und muss sich entsprechend umorientieren.

So findet ihr den Herz Schlüssel

Sobald ihr mit Claire in die Tiefgarage des Reviers kommt, wird euch ein entscheidender Unterschied auffallen. Während Leon in den Gefängnis-Bereich gehen kann, ist für Claire eine Tür rechts vom Parkschein-Automaten geöffnet.

Durchsucht die Tiefgarage und deren anliegenden Räume, so werdet ihr in der Leichenhalle den Karoschlüssel finden. Damit geht ihr durch neue Tür und aktiviert den Fahrstuhl, der euch direkt in das Büro des Polizei-Chefs führt.

In den anliegenden Räumlichkeiten des Büros findet ihr ein kleines, eingerahmtes Relief. Nehmt es und untersucht es. Auf der Rückseite findet ihr den Herzschlüssel und könnt nun durch die verschlossene Tür ins Revier zurück.