Resident Evil 2 Remake - Erscheint ungeschnitten in Deutschland & Collector's Edition angekündigt

Das Resident Evil 2 Remake wird Anfang 2019 in Deutschland ungeschnitten erscheinen. Das gab Capcom per Pressemitteilung bekannt. Demnach kommt die Neuauflage komplett uncut mit einer Freigabe ab 18 Jahren auf den Markt.

Außerdem kündigte der Publisher eine Collector's Edition für den deutschen Markt an, die zeitgleich mit der Standard-Version erscheinen wird. Darin enthalten sind neben dem Spiel auch diverse Goodies wie eine Figur und digitale Inhalte.

Das steckt in der Resident Evil 2 Collector's Edition

Resident Evil 2 im Steel Book

30 cm hohe Leon S. Kennedy-Figur

Limited Edition R.P.D. Schlüssel

Collector's Item Box

Artbook

Soundtrack-CD

"Made in Heaven"-Anstecker

Poster

Dazu kommen die digitalen Inhalte der Deluxe DLC Pack-Karte:

Soundtrack der Original-Version

Zwei Kostüme für Leon S. Kennedy (Arklay Sheriff, Noir)

Drei Kostüme für Claire Redfield (Military, Noir, Elza Walker)

Deluxe Waffe: Samurai Edge - Modell Albert

Für die USA war die Collector's Edition bereits Ende Juli angekündigt worden. Noch exklusiver ist die japanische Premium Edition - für schlappe 850 Euro.

Das Remake eines Klassikers

Das Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PS4 und Xbox One. Ob der Horror-Klassiker auch heute noch schocken kann, verraten wir in unserer Vorschau.

Preview zu Resident Evil 2

Das ändert sich beim Remake

Freut ihr euch, dass Resident Evil 2 ungeschnitten erscheint?