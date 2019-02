Das Remake von Resident Evil 2 stellt euch einige fiese Gegner in den Weg. Im Laufe der Kampagne werdet ihr auf den Tyrant, auch Mr. X genannt, treffen. Dieser furchteinflößende Gegner verfolgt euch mit schweren Schritten durch das Polizeirevier und sorgt für viele Schreckmomente.

Auch wenn seine Angriffe verhältnismäßig ungefährlich sind, setzt er die Spieler doch permanent unter Druck und erzeugt Stress. Stress führt zu Fehlern und Fehler führen in den Tod. Wir verraten euch, wie ihr das vermeiden könnt.

Das Wichtigste gleich vorneweg: Ihr könnt den Tyrant nicht töten. Versucht es also gar nicht erst, denn auf normalem Wege wird er nicht sterben. Es gibt aber einige Tipps, wie ihr besser mit ihm entkommt.

Wir haben Resident Evil 2 ausführlich gespielt und verraten euch, welche Strategien Sinn machen und von welchen Ideen ihr euch verabschieden solltet.

Wenn ihr diese Tipps beherzigt, werdet ihr feststellen, dass der Tyrant gar nicht so schlimm ist, wie es anfangs erscheinen mag.

