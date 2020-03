Resident Evil 3 - Nemesis hat eine beängstigende neue Fähigkeit

Resident Evil 3 ist sehr viel actionlastiger als noch Teil 2, das wissen Fans schon seit dem Erscheinen des Originals. Doch mit einer neuen Fähigkeit für Nemesis bringen die Entwickler nicht nur noch mehr Action ins Spiel, sondern sorgen auch dafür, dass wir uns wirklich niemals sicher fühlen können.

Manche Dinge sind in Ordnung so, wie sie sind. Wasser muss nicht nasser werden. Feuer nicht heißer. Und Nemesis nicht noch unheimlicher. Dachten wir zumindest. Bis wir erfahren haben, dass der riesige Fiesling im Remake ordentlich dazugelernt hat.

Denn als ob der nasenlose Bösewicht nicht sowieso schon gruselig genug wäre, kann er uns jetzt so richtig die Hölle heiß machen. Und zwar, in dem er in unseren Safe Room einbricht. Ja, ihr habt richtig gelesen. Der Safe Room ist in Teil drei nicht mehr Safe. Zumindest nicht vor Nemesis.

Während wir im Original und vielen anderen Teilen immer Orte haben, an denen wir uns in Ruhe sortieren, unser Inventar aufräumen und vielleicht einfach mal durchatmen können. Jetzt nicht mehr. Denn wie das Official Xbox Magazine in einer Coverstory berichtet, sind Ruhe und Frieden was den Nemesis angeht gestrichen (via reddit).

Die Fans reagieren im Thread darunter begeistert. Dragon_Scorch schreibt beispielsweise:

"Warum freue ich mich so sehr darüber? Dieses Spiel wird so furchteinflößend."

Und wem das noch nicht fies genug ist, der wird sich bestimmt darüber freuen, dass auch Spinnen für das Horror-Spiel bestätigt. Sie sollen von uns weg und auf uns zu krabbeln, und gelegentlich auch von der Decke auf uns herunterfallen. Na das klingt ja wunderbar.

Braucht ihr euren sicheren Safe Room? Oder ist es spannender ohne?