Resident Evil 2, 3 und 7: Schicke, aber zuckelnde Zombies auf PS5 und Xbox Series X

Auf dem PC konnte ich lediglich die neue 3D-Audio-Implementierung testen, war davon aber direkt angetan, da Schusseffekte viel wuchtiger wirken und ich jede Geräuschquelle perfekt orten konnte. In den Originalfassungen war der Sound keineswegs schlecht, aber für mich wird auch hier mit einer nützlichen Änderung ein Plus an Glaubwürdigkeit erzielt.



Ganz allgemein ist der gestiegene Realismus das zentrale Thema, das sich durch das Upgrade zieht. Ich würde sogar von Perfektionismus sprechen, wären da nicht die Erfahrungsberichte von zahlreichen Spieler*innen, die massive Framerate-Einbrüche bei aktiviertem Ray-Tracing beklagen.



Da die modernen Resident-Evil-Spiele enorm von flüssigen Animationen und einem ruckelfreien Spielverlauf profitieren, würde ich vorerst keine Empfehlung für Ray-Tracing aussprechen, was einen erneuten Durchgang in der Konsequenz recht überflüssig macht. Eigentlich schade, denn meine PC-Erfahrung war - dank einer einhundertprozentig stabilen Bildwiederholrate - so positiv, dass ich mir den siebten Teil gern noch einmal in voller Länge gönnen möchte.