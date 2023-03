Jill aus Resident Evil altert nicht mehr richtig und das hat einen lächerlichen Grund

Im Resident Evil 3-Remake mit 23 sah Jill Valentine genauso aus.

Demnächst kommt ein neuer Resident Evil-Film namens Death Island raus. Theoretisch spielt er zwischen Resident Evil 6 und Resident Evil 7, im Jahr 2015. Jill Valentine taucht darin auf und müsste eigentlich 40 Jahre alt sein. Aber sie sieht noch ganz genau so aus wie mit 23 in Resident Evil 3. Und wir meinen wirklich exakt genau so. Das hat einen offiziellen, aber sehr unbefriedigenden Grund.

Darum sieht Jill Valentine in Resident Evil: Death Island immer noch genauso aus

Worum geht's? Resident Evil: Death Island lässt Jill, Chris und Leon endlich einmal gemeinsam gegen Zombies kämpfen. Unter anderem verschlägt es die Held*innen nach Alcatraz. Die ersten Trailer zum CGI-Animationsfilm sehen gewohnt trashig und spaßig aus. Allerdings fällt eben auf, dass Jill nicht gealtert ist:

0:30 Resident Evil: Death Island - neuer CGI-Film bringt Chris, Leon und Jill zusammen

Während Chris und Leon zumindest ein kleines bisschen älter aussehen, ist Jill offenbar zu ewiger Jugend verdammt. Dazu kommt, dass sie auch noch genau dieselben Klamotten trägt wie im Resident Evil 3-Remake. Aber wieso ist das so?

Hier kommt die Erklärung: Laut den Menschen hinter dem Film hat die Infektion mit dem T-Virus bei Jill Valentine dafür gesorgt, dass sie langsamer altert. Offenbar wirklich sehr viel langsamer, praktisch gar nicht. Jedenfalls ist sie nach einer Reha-Session jetzt wortwörtlich wieder ganz die Alte – beziehungsweise Junge:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die seltsame Erklärung kommt bei den meisten Fans gar nicht gut an

Fans sind enttäuscht: Die mysteriöse Entscheidung, dass Jill einfach immer noch gleich aussieht und das so zu erklären, wirkt auf viele Fans unverständlich. Einige werfen den Macher*innen Faulheit, Copy & Paste-Arbeit oder Angst vor älteren Frauen vor (via: Kotaku).

Viele machen sich lustig: Dass Jill Valentine auch noch genau dieselben Klamotten trägt wie im Resident Evil 3-Remake, sorgt natürlich ebenfalls für Verwunderung und Belustigung. Der Top-Kommentar dreht sich um die Frage, ob der T-Virus Jill auch in dieser Kleidung gefangen halte:

Interesting it slowed her aging.



Did it also trap her in the same clothes for 20 years? — Jontis (@ItsJontis) March 10, 2023

Was ist mit der anderen Jill? Dazu kommt natürlich erschwerend, dass diese Erklärung selbst innerhalb der ziemlich verworrenen und nicht immer ganz sinnvollen Resident Evil-Timeline eigentlich keinen Sinn ergibt. Zum Beispiel auch deshalb, weil andere Infizierte durchaus noch gealtert sind.

This felt awkwardly wrong😂.. it's like she's the Re3 Jill whom "time travel" into future just to team-up with the Duo Heroes while they in their 40's.

Yes, she finally return in spotlight, but supposed to age correctly. Not some fanservice reverse. Everyone expected present her pic.twitter.com/5TNdxURtYC — Atiniryu (@RovanneFinish) March 10, 2023

Immerhin kennen wir aus späteren Spielen wie Resident Evil 5 bereits eine Jill Valentine, die durchaus gealtert ist. Der Titel spielt zeitlich 2009 und damit eigentlich vor den Ereignissen aus Resident Evil: Death Island (der Film ist 2015 angesiedelt).

While I'm happy to see Jill back in the game, I can't help but be disappointed by her design. It seems like everything since RE3(R) has never happened and specifically the changes from RE5 are completly ignored. She does not even have the scars from the P30 device 🫤 pic.twitter.com/McQb1jLtQi — Tobi (@ObiWanKetobi) March 10, 2023

Das bedeutet, dass diese junge Jill die Ereignisse aus den restlichen Spielen negiert. Sie trägt zum Beispiel auch keine Narbe und die Haare nach wie vor blond. Die Kontinuität der Resident Evil-Lore gerät durch diese Erklärung und den Film ziemlich durcheinander – also noch mehr durcheinander, als sie eh schon ist.

Was haltet ihr von der Erklärung und wie findet ihr es, dass Jill einfach nicht mehr richtig zu altern scheint?