Resident Evil 9: Jill Valentine kehrt laut Insider im nächsten Teil zurück

Capcom ist mit Resident Evil Village noch nicht fertig. Auf der E3 2021 gab der Publisher bekannt, dass es auf Wunsch der Community DLCs zu dem Horror-Spiel geben wird. Da die Arbeit an den Erweiterungen aber noch nicht weit fortgeschritten ist, wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir Details bekommen. Genug Zeit für die Fans des Horror-Franchises, bereits über den potentiellen Nachfolger zu spekulieren.

Resident Evil 9 mit Jill Valentine?

Der Insider DuskGolem geht davon aus, dass Jill Valentine demnächst an die Seite ihres ehemaligen Partners Chris Redfield zurückkehren könnte. Offenbar stehen die Chancen gut, dass die Protagonistin aus Resident Evil 3 einen Auftritt in Resident Evil 9 haben wird. Allerdings ist sich der Leaker nicht sicher, ob sich seine Informationen wirklich auf RE9 beziehen. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Rolle in Resident Evil Outrage, ein angebliches Spin-Off, das ursprünglich als Resident Evil Revelations 3 gedacht war.

Wie wahrscheinlich ist das? Jill Valentine in Resident Evil 9 klingt grundsätzlich plausibel, denn die Protagonistin aus RE1 und RE3 hat eine enge Verbindung zu Chris Redfield. Besonders, wenn die Storyline um Chris und die BSAA fortgeführt wird. Jill selbst war auch Teil der BSAA; vielleicht sehen wir sogar, wie sich die beiden Partner gegeneinander wenden. Letztendlich handelt es sich aber nur um ein Gerücht.

Wie vertrauenswürdig ist die Quelle? DuskGolem lag in der Vergangenheit schon häufig daneben. Allerdings ist der Leaker vergleichsweise akkurat wenn es um Horror-Spiele und vor allem Resident Evil geht. Aber selbst wenn die Informationen von DuskGolem grundsätzlich richtig sein sollten, können sich die Pläne bei Capcom natürlich jederzeit ändern. Immerhin dürfte Resident Evil 9 erst in einigen Jahren erscheinen.

Wie geht es nach Resident Evil 8 weiter?

Achtung - kleiner Spoiler zum Ende von Resident Evil 8. Wie wir bereits wissen, soll Village die Story von Ethan Winters abschließen. Am Ende sehen wir seine Tochter Rose im Teenageralter, viele Fans spekulieren daher, dass wir in den kommenden DLCs oder einem möglichen neunten Teil der Reihe in ihre Haut schlüpfen werden. Allerdings teast das Ende von Village selbst womöglich schon auf die Rückkehr eines Charakters.

Was wünscht ihr euch für Resident Evil 9?