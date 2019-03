Nach dem großen Erfolg des Resident Evil 2 Remakes ist es kein Wunder, dass Fans jetzt auch auf weitere Remakes aus Capcoms Horrorserie hoffen. Chronologisch wäre Resident Evil 3: Nemesis als nächstes dran, Capcom selbst hat dazu in der Vergangenheit schon Andeutungen gemacht - zumindest laut der Fans.

Und jetzt gibt es einen neuen Hinweis und zwar von AestheticGamer, der schon in der Vergangenheit mit (richtigen) Resi-Leaks auf sich aufmerksam machte. Laut seiner Aussage auf Twitter ist ein Resi 3-Remake bereits in der Mache bzw. "auf dem Tisch" wie er es nennt.

Einen genauen Release-Termin nennt er zwar nicht, aus seinen vielen benutzten "annual" (dt. jährlich)-Formulierungen lässt sich aber schließen, dass er damit auf einen Erscheinungstermin im nächsten Jahr - also 2020 - anspielt.

the table is REmake 3, but REmake 3 is...Not what a lot of people are probably going to expect. It's not being made by the same team that made REmake 2, in fact it's not even being internally developed by Capcom Division 1 at all. Who is developing it is very interesting, but for