Die Resident Evil 4-Demo hat einen geheimen Schwierigkeitsgrad und so schaltet ihr ihn frei

Der geheime Schwierigkeitsgrad ist gar nicht so leicht zu entdecken.

Ihr seid schon richtig neugierig auf das Resident Evil 4 Remake? Dann könnt ihr euch aktuell mit einer Demo auf PS4, PS5, Xbox Series X/S und Steam schon mal ins Getümmel stürzen. Wählbare Schwierigkeitsgrade gibt es standartmäßig nicht, doch das Entwicklerteam hat trotzdem einen ultra-harten Modus gut in der Demo versteckt. Wir verraten euch, wie ihr ihn spielen könnt.

Resident Evil 4-Demo im MASSAKER-Modus spielen

Die Demo steht noch bis zum 24. März, also bis zum Release des Spiels, zur Verfügung. Klickt ihr auf "neues Spiel", dann geht's direkt los. Schon mit dem Standard-Schwierigkeitsgrad, den euch die kleine Kostprobe bietet, kann es gar nicht so einfach sein, die Gegnerwellen auf engem Raum zu überleben, wenn ihr noch nicht genau wisst, wie ihr das am besten anstellt.

Seid ihr allerdings echte Resi-Profis oder sucht eine besondere Herausforderung für den relativ kurzen Spielabschnitt, dann dürfte der versteckte "MASSAKER-Modus" das Richtige für euch sein. Dieser ist nur in der Demo verfügbar, nicht im finalen Spiel - und auch in diesem spielbaren Teaser ist er nicht ganz so leicht freizuschalten.

So könnt ihr den Modus spielen

Tatsächlich hat sich das Entwicklerteam einen ungewöhnlichen Kniff ausgedacht, um den Modus zu verstecken. Er wird nämlich zufällig beim Start eines neuen Spiels angeboten (oder eben nicht) und ist dann auch nur für diesen Versuch verfügbar.

Tipp: Wollt ihr den Modus zocken, dann klickt einfach immer wieder auf "neues Spiel". Irgendwann wird er euch dann angeboten. Wir mussten allerdings bei unserem Versuch um die 20 Mal neu starten. Ob das ein cooles Geheimnis ist oder eher nervt, müsst ihr für euch entscheiden.

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Wir hatten übrigens die Demo bereits auf dem gewöhnlichen Schwierigkeitsgrad beendet, bevor uns der extra knackige Modus angeboten wurde. Das volle Remake zu Resident Evil 4 erscheint am 24. März für PS4, PS5, Xbox Series X/S und den PC. Auf der Microsoft-Konsole wird also darauf verzichtet, eine Last Gen-Version anzubieten.

Wurde euch der Modus angeboten? Und wie oft musstet ihr dafür ein neues Spiel starten?