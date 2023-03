Resident Evil 4 Remake: Day One-Patch soll den Sintflutregen anpassen, damit Leon nicht baden geht

Heftiger Regen ist sicher nicht Ashleys größtes Problem in Resident Evil 4.

Capcom war vor Release des Resident Evil 4 Remakes ziemlich großzügig mit gezeigtem Gameplay-Material. Wir haben schon jede Menge davon gesehen, wie sich Leon und Ashley durchs Dorf, Schloss und umliegende Bezirke schlagen. Dabei ist eine Sache vielen Fans negativ aufgefallen: der extrem starke Regen, der in manchen Szenen nur so auf die Schultern der Hauptpersonen einprasselt. Aber keine Sorge: Das Entwicklerteam will sich diesem Kritikpunkt direkt annehmen.

Mit dem Starkregen waren nicht alle glücklich

Um was es geht, seht ihr besonders gut im Video von Game Informer. Das Magazin durfte eine exklusive Preview zeigen, die jede Menge spannende Fakten zur Neuauflage, wie ein kleines zusätzliches Areal, enthielt. Auch neue Nebenaufgaben wurden thematisiert.

Daneben kam der Regen zur Sprache, an dem sich einige Fans störten:

Besonders gut könnt ihr den heftigen Niederschlag bei Minute 1:23 sehen. Das Wasser prallt hier scheinbar fast schon mit Hochdruck auf Leons Schultern ein und läuft in Strömen an seiner Kleidung herunter. Den PowerWash Simulator braucht der Resi-Veteran danach jedenfalls nicht mehr. Bei Minute 8:12 könnt ihr euch außerdem ein Bild davon machen, wie es aussieht, wenn Regen und Nebel zusammenkommen.

Einige Fans fanden den Niederschlag übertrieben oder hatten die Befürchtung, dadurch beim Spielen gestört zu werden. Die "Kritikflut" wurde sogar leicht augenzwinkernd als "Raingate" bezeichnet.

Doch Capcom wird die Schleusen jetzt dichtmachen - oder zumindest nachregeln. Das Magazin press-start.com.au hat mit Hirabayashi Yoshiaki gesprochen, dem Producer des Remakes und gefragt, ob beim Niederschlag noch mal nachgebessert wird. Dieser hat angekündigt, dass das Feeback direkt in einem Day One-Patch berücksichtigt wird. Das Update soll am Regen noch mal schrauben.

In diesem Video seht ihr noch mehr neue Szenen aus der Neuauflage:

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Die Game Informer-Journalisten Marcus Stewart und Alex Van Aken äußern im Video die Vermutung, dass der Niederschlag bewusst so stark sei, um die Umgebung ein wenig verschwimmen zu lassen. Das könne schließlich zu Anspannung und Grusel-Faktor beitragen. Van Aken schlägt spaßeshalber sogar einen Regen-Schieberegler vor. Aber das wir diesen mit dem Patch bekommen, ist doch eher unwahrscheinlich.

Was haltet ihr von dem Regen, der im Video zu sehen ist? Seid ihr froh, dass an dieser Stelle noch mal nachgebessert wird?