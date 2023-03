Resident Evil 4-Demo für PS4/PS5, Xbox und PC erschienen und das könnt ihr spielen

Das Remake von Resident Evil 4 könnt ihr dank einer Demo bereits vor Release anspielen.

Vor gut zwei Wochen hat Capcom während der State of Play eine kostenlose Demo zum Remake von Resident Evil 4 angekündigt. Unklar blieb bislang, wann sie erscheint. Jetzt haben wir Klarheit und können euch verraten, dass es ab sofort plattformübergreifend mit Leon zurück in den Horror-Klassiker geht.

Alles Wichtige zur Demo auf einen Blick:

Startzeit: 10. März, ab sofort

10. März, ab sofort Ende: 24. März

24. März Plattformen: PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC via Steam

PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC via Steam Zeitlimit: unbegrenzt

Inhalte der Chainsaw-Demo für Resident Evil 4

Anders, als wir es von Demo-Versionen zu Resident Evil gewohnt sind, gibt es in der sogenannten Chainsaw-Demo zum Resident Evil 4-Remake kein Zeitlimit. Ihr könnt den Abschnitt also so oft und so lange spielen, wie ihr wollt.

Es geht wieder von vorn los: Der Inhalt der Demo beschränkt sich auf den Anfang von Resident Evil 4. Auf der Suche nach Ashley Graham, der Tochter des Präsidenten, verschlägt es Leon in das spanische Dörfchen Pueblo.

Den neuen Trailer zu Resident Evil 4 könnt ihr euch derweil hier anschauen:

2:28 Resident Evil 4-Trailer zeigt frisches Gameplay.

Der Name der Demo ist Resi 4-Fans natürlich sofort ein Begriff [Achtung, Spoiler] Bereits früh im Spiel ist einer eurer ersten Feinde ein vermummter Einheimischer, der Leon mit einer Kettensäge angreift.

Resident Evil-Film erscheint im Sommer

Auf dem Spotlight-Event von Capcom wurde zudem der Release des neuen animierten Resi-Films mit dem Name Resident Evil: Death Island bekanntgegeben, der im Sommer 2023 erscheint.

Preview zum Remake von Resident Evil 4

Kollege und Resident Evil 4-Fan Chris konnte bereits im Oktober 2022 eine ca. 30-minütige PS5-Demo spielen und hat euch in einem überaus umfangreichen Preview-Artikel all seine Gedanken zum Remake aufgeschrieben, die vom Vergleich zum Original bis hin zur technischen Umsetzung reichen.

Werdet ihr vorab die Demo spielen oder stürzt ihr euch direkt zum Release ins Remake?