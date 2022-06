Resident Evil 4 für PS5 und Xbox Series X/S offiziell angekündigt

Endlich ist es offiziell! Nach Jahren der Spekulation und einer gefühlten Brockhaus-Sammlung an Gerüchten wurde auf der State of Play endlich ein Remake von Resident Evil 4 angekündigt. Doch damit nicht genug für Resi-Fans: Auch Resident Evil Village bekommt endlich den Modus, auf den wir so lange gewartet haben.

Wann erscheint Resident Evil 4? In diesem Jahr wird es leider nichts mehr, denn los geht es am 24. März 2023.

Resident Evil 4 Remake wohl nur auf Next-Gen

Auf der State of Play war bislang nur von einer PS5-Version die Rede. Das war zwar zur Enthüllung von Village auch der Fall und eine PS4-Version wurde später ebenfalls angekündigt, ob allerdings die Last-Gen auch 2023 noch unterstützt wird, ist zumindest fraglich.

Kommt auch eine Xbox Series-Version? Die wird es auch geben, das haben Capcom im Anschluss an die Veranstaltung via Twitter enthüllt. Auf PC kommt das Remake ebenfalls.

Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch hier anschauen:

PSVR2-Inhalte kommen: Mit dem Remake wird auch Sonys kommendes VR-Headset unterstützt. Ob jedoch das komplette Spiel in VR spielbar ist oder wir nur ausgelagerte Inhalte wie einen Mercenaries-Modus bekommen, bleibt offen.

VR-Version für Resident Evil Village angekündigt

Es war zum Release von Village im Juni 2021 schon eine kleine Enttäuschung, doch genau ein Jahr später haben wir zumindest die Bestätigung, dass Capcom aktuell an einem VR-Modus für Resident Evil Village arbeiten.

Gibt es bereits einen Release? Wann genau wir Heisenberg, Lady Dimitrescu und Co. ganz tief in die Augen schauen dürfen, das ist derweil noch nicht bekannt.

Es ist offiziell, wie ist eure Meinung zum Remake von Resident Evil 4?