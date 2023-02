Resident Evil 4-Remake: Vor diesem neuen Gegner mit Kuhkopf-Maske und Hammer hab' ich jetzt schon Angst

Es ist ja nicht so, als ob Resident Evil 4 nicht schon genug grausige Gegner enthalten hätte. Entwicklerstudio Capcom sieht das aber offenbar anders und packt noch ein paar neue, furchterregende Albtraum-Gegner in das Resident Evil 4-Remake. Wie zum Beispiel diesen Wonneproppen hier, der den Kopf einer toten Kuh als Maske trägt und nebenbei auch noch einen riesigen Hammer schwingt.

Resident Evil 4 bekommt komplett neuen, super gruseligen Gegner

Darum geht's: Das Remake zu Resident Evil 4 hält sich in weiten Teilen wohl ziemlich streng an die Vorlage. Aber es macht auch Ausnahmen und führt beispielsweise komplett neue Gegnertypen ein, die es im Original so nicht gab.

Wie zum Beispiel diesen wirklich sehr furchteinflößenden Typen. Der hält es irgendwie offenbar für cool und schick, sich einfach den abgetrennten Kopf einer toten Kuh aufzusetzen und das Ding als Mischung aus Helm und Maske zu tragen. Ein riesiger Hammer vervollständigt den gewagten Look.

So sieht das dann aus – und danke, aber nein danke:

Der Typ mit dem riesigen Hammer und dem Kuhkopf schlägt in dieselbe Kerbe (got it?) wie der Fiesling mit der Kettensäge. Wir bekommen es also mit einem eigentlich menschlichen Gegner zu tun, der durch seine Waffe und Kopfbedeckung auffällt.

Kein Minotaurus: Art Director Hirofumi Nakaoka erklärt, dass wir es hier keinesfalls mit einem Minotaurus oder ähnlichen Fabelwesen zu tun haben. Nein, nein, dieser Miniboss-Gegner hat sich einfach nur einen Kuhkopf als Kopfbedeckung übergezogen und ja, das macht es sehr viel gruseliger (via: Game Informer).

Dementsprechend wackelt dieser mehr oder weniger schicke Hut dann im Kampf auch unangenehm hin und her. Die Augen der Kuh sehen uns nie an und das verpasst dem Ganzen einen noch unangenehmeren Vibe, als ihn der Charakter sowieso schon versprüht. Ich kann jedenfalls dankend auf eine Begegnung dieser Art verzichten.

Die Idee dahinter: In Resident Evil gab es bereits mehrfach aufgespießte Kuh- oder Rehköpfe als Deko-Elemente, wieso also nicht noch einen Schritt weitergehen? Das Ganze erinnert nicht von ungefähr an religiöse Fanatiker vom Schlage der Los Illuminados und dient vor allem der Gameplay-Abwechslung.

Seht euch den Resident Evil 4 Remake-Trailer an:

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Wann kommt das Resident Evil 4 Remake? Schon bald könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie furchtbar unangenehm der Typ mit der Kuhkopfmaske aussieht. Am 24. März soll Resident Evil 4 Remake für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheinen.

Wie gefällt euch dieser neue Gegner? Wie steht ihr generell zu solchen Neuerungen in Remakes?