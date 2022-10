Resident Evil 4: Keine Sorge, das Remake wird nicht kürzer als das Original

Resident Evil 4 war seinerzeit verhältnismäßig lang. Wer jetzt befürchtet, dass das Remake denselben Weg wie die Neuauflage von Resident Evil 3 geht, kann aufatmen: In einem Interview bestätigt Capcom, dass uns ein Survival-Horrorspiel erwartet, das ungefähr genauso lang wie die altehrwürdige Vorlage ausfallen soll.

Nach Kritik an RE3: Resident Evil 4 Remake wird nicht gekürzt

Das Resident Evil 3-Remake fiel ziemlich kurz aus. Sogar kürzer als das Original, das ebenfalls schon nicht gerade lang war. Aber durch einige Änderungen und sogar komplett geschnittene Areale wurde die Neuauflage nochmal kürzer als das ursprüngliche Spiel.

Das Ergebnis: Viele Fans waren damit unzufrieden, auch wegen des verhältnismäßig hohen Preises. Aber das soll beim Resident Evil 4-Remake nicht der Fall sein, wie Capcom in einem Interview mit PC Gamer bestätigt. Uns erwartet eine sehr ähnliche Länge wie die des Originals.

Wie lang wird's? Auf howlongtobeat.com findet sich zu Resident Evil 4 eine durchschnittliche Spieldauer für die Resident Evil 4-Hauptstory von rund 15,5 Stunden. Dementsprechend dürfte auch die Neuauflage in etwa so lang werden. Wer alles sammelt, erledigt und erkundet, kann natürlich noch ein paar Stunden draufschlagen.

Der Grund dafür: Feedback. Die Entscheidung, auch die Neuauflage ungefähr so lang wie das Original zu machen, ist laut Capcom aufgrund von Fan-Feedback gefallen. Man habe sich genau angesehen, was die Spieler*innen am Resident Evil 2-Remake und dem Nachfolger gefallen hatte – und was nicht.

Wenn ihr euch dafür interessiert, was bei der Neuauflage auf den ersten Blick schon anders ist, können wir euch nur unsere große GamePro-Preview zum RE4-Remake ans Herz legen. Ansonsten lohnt sich natürlich auch ein Blick auf den neuen Trailer, der die Technik präsentiert:

Wann kommt's? Resident Evil 4 Remake soll am 24. März 2023 erscheinen. Dann kommt die frische Fassung des Klassikers sowohl für PS4 und PS5 als auch für Xbox Series S/X und den PC auf den Markt. Möglicherweise kommt auch noch eine Cloudversion für die Nintendo Switch, wie das zum Beispiel bei Resident Evil Village der Fall ist.

Freut ihr euch drauf? Hättet ihr lieber eine längere oder gar kürzere Version gespielt?