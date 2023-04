Resident Evil 4 Remake: Das Parieren ist lächerlich stark und genau dafür liebe ich es

Ashley braucht definitiv etwas Nachhilfe bei der Messer-Sicherheit. Zum Glück ist Leon ein Profi.

Das Remake von Resident Evil 4 hat beim Gameplay größtenteils nur kleinere Änderungen vorgenommen, um es zu modernisieren. Am auffälligsten ist natürlich, dass Leon sich nun beim Zielen und Schießen auch bewegen kann.

Die viel größere Neuerung hat für mich allerdings mit dem Messer zu tun. Während es schon im Original ein absoluter MVP war, ist es jetzt schon fast zu gut – denn mit dem Messer kann ich so gut wie jeden Angriff parieren. Und darauf will ich nie wieder verzichten.

Kettensägen, Dynamit oder Axt? Kein Problem, ich hab mein Messer

Es gibt kaum etwas, was mir im Resident Evil 4 Remake so viel Spaß macht, wie mit dem Messer zu parieren. Meinen Aha-Moment hatte ich bereits beim ersten knackigeren Kampf im Spiel, nämlich dem großen Überlebenskampf im Dorf.

In meiner leichten Panik hatte ich es irgendwie geschafft, mich in einem der Häuser in eine Sackgasse zu manövrieren: Hinter mir ein halbes Dutzend Dorfbewohner*innen, vor mir der erlösende Ausgang – versperrt von Dr. Salvador, aka dem sackköpfigen Kettensägenmann.

Während ich schon mein Leben an mir vorbeiziehen sah, als die Kettensäge auf Leons Kopf zusauste, leuchtete der rettende Prompt auf: Die L1-Taste, mit der ich auf PS5 pariere. Im ersten Moment konnte ich meinen Augen kaum trauen. Da pariert Leon doch eiskalt eine Kettensäge… mit einem mickrigen Messerchen!

Die Pushups zahlen sich anscheinend aus, Leon kann problemlos selbst eine Kettensäge abwehren.

Nachdem der erste Schock überwunden war, setzte das manische Lachen ein und ab diesem Moment gab es kein Zurück mehr für mich. Seither pariere ich einfach alles, was das Spiel mich parieren lässt. Dynamit? Kein Problem. Eine Schlange, die mich aus einer Kiste heraus anspringt? Einfach in zwei Hälften geteilt. Maschinengewehr-Beschuss? Selbst einige Kugeln davon kann ich abwehren.

Leons Parierkünste kennen keine Grenzen – naja, fast keine Grenzen. Raketen kann der Spezialagent nämlich nicht abwehren, wie Kollege Chris im schmerzhaften Selbsttest rausfinden musste. (Danke für dein Opfer, Chris.)

Auch im neu erschienenen Mercenaries-Modus dürfte sich das Parieren als überaus nützlich erweisen:

0:44 Resident Evil 4 Remake - das ist der Mercenaries Mode

Manchmal ist es schön, overpowered zu sein

Trotz dieser kleinen Einschränkung wirkt die neue Mechanik fast schon lachhaft mächtig. Aber genau das macht sie auch so spaßig. Zwar versucht das Spiel durch die Messer-Haltbarkeit etwas Ausgleich reinzubringen, aber selbst das kann mich nicht dazu bewegen, meiner Parierwut Einhalt zu gebieten. Schließlich finde ich unterwegs genug Küchenmesser oder nehme auch gerne einen Umweg zum Händler in Kauf, um mein Kampfmesser zu reparieren.

Und seit ich mir das unzerbrechliche ‘Ewige Messer’ besorgt habe, bin ich ohnehin nicht mehr zu stoppen. Ja, es fühlt sich ein wenig an, als würde ich cheaten… aber das Gefühl mit dem richtigen Timing für Feinde unantastbar zu sein ist einfach zu befriedigend.

Eleen Reinke Zugegeben, Eleen hat sich mit ihrer Liebe für das Parieren schon das ein oder andere Mal in die Bredouille gebracht, wenn ihr das Messer mitten im Kampf zerbrochen ist. Aber davon lässt sie sich nicht aufhalten, dafür liebt sie einfach ein bisschen zu sehr das Gefühl, overpowered zu sein. Und genau das gibt ihr das Messer in Resi 4.

Egal ob das Messer jetzt zu stark ist oder nicht, ich habe mit der Mechanik einfach so viel Spaß, dass ich Resi gar nicht mehr ohne sie spielen will. Und schließlich muss Leon schon oft genug gegen übermächtige Gegner ums Überleben kämpfen, da darf er auch mal mit seinen Messerkünsten angeben.

Für mich ist das Parieren damit ein Feature, das einfach in jedes zukünftige Resident Evil gehört, ob nun mit oder ohne Leon. Macht das in jedem Ableger Sinn? Natürlich nicht! Aber die Frage nach Sinn und Verstand habe ich mir nicht mehr gestellt, seit ich meine erste Kettensäge pariert habe.

Wie seht ihr das, ist das Messer im Resi 4 Remake zu stark? Zu schwach? Und wie oft nutzt ihr die Mechanik überhaupt?