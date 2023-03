Resident Evil 4 Remake: So löst das Steintafel-Rätsel und setzt die Lithografiesteine ein

So setzt ihr die Lithografiesteine im Resident Evil 4 Remake richtig ein.

Resident Evil 4 Remake ist mit zahlreichen simplen Rätseln gespickt, einige sind aber auch etwas kniffliger. So auch das Rätsel in der Buchbinderei im Schloss, bei dem ihr drei Lithografiesteine in eine Steintür einsetzen müsst, um weiter zu kommen.

Wir geben euch ein paar Tipps, wenn ihr das Rätsel selbst lösen wollt und zeigen euch die richtige Lösung, wenn ihr einfach nur weiterkommen wollt.

Resident Evil 4 Remake: Lösung für das Steintafel-Rätsel

Bevor ihr an der Tür vorbeikommt, müsst ihr erstmal die drei Lithografiesteine einsammeln, die im Raum verteilt sind: Den ersten findet ihr direkt links neben der Tür, durch die Leon in den Raum gekommen ist. Der zweite befindet sich in einer Vitrine in der Ecke des Raumes und der dritte hängt direkt links neben der Rätseltür an der Wand.

Jetzt müsst ihr die Steintafeln nur noch richtig in die Tür einsetzen. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten, die euch bei der Lösung helfen:

Jede Steintafel hat zwei Seiten: ein blaues und ein rotes Motiv

Insgesamt gibt es vier Bilder: Schild, Helm, Schwert und Rüstung

Es gibt zwei Farben: rot und blau

Jedes Motiv kann zwei Formen haben: quadratisch oder sechseckig

Wollt ihr das Rätsel jetzt lösen, muss die Steintafel jeweils in Bild, Farbe und Form mit dem Motiv auf der Steintür übereinstimmen. Ein wenig Ratearbeit gehört hier allerdings dazu, da die Motive auf der Tür teilweise verblasst und kaum noch lesbar sind.

So setzt ihr die Lithografietafeln richtig ein:

Oben : Roter Schild im Quadrat

: Roter Schild im Quadrat Links : Roter Helm im Sechseck

: Roter Helm im Sechseck Rechts : Blaues Schwert im Quadrat

: Blaues Schwert im Quadrat Unten: Blaue Rüstung im Sechseck

So sieht die richtige Lösung für das Lithografie-Rätsel aus.

Jetzt sollte sich die Tür öffnen und den weiteren Weg für euch freigeben. Denkt auch daran, euch den kleinen Schlüssel zu schnappen, der linkerhand jenseits der nächsten Treppe liegt. Damit könnt ihr nämlich zurückgehen und die verschlossene Kommode in der Buchbinderei öffnen – oder ihr hebt ihn euch für einen verschlossenen Schatz an anderer Stelle auf.

Gibt es noch Rätsel, an denen ihr im Remake von Resident Evil 4 geknappert habt?