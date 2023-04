Resident Evil 4: Genialer Skip lässt euch knackigen Kampf im Schloss abkürzen

Wir verraten euch eine gute Strategie für einen Kampf im Schloss.

Das Resident Evil 4 Remake wirft euch in einige Kämpfe, die gerade auf den hohen Schwierigkeitsgraden "Veteran" und "Profi" richtig fordernd sein können. Außerdem kosten sie viel Zeit, was gerade dann ein Problem ist, wenn ihr um die besten Ränge kämpft. Die Speedrun-Community, beziehungsweise clevere Fans, haben allerdings inzwischen nützliche Strategien entdeckt, mit denen ihr Szenen abkürzen oder ganz überspringen können. So auch im Fall dieses Kampfs.

So spart ihr euch den Kampf in Kapitel 9 fast komplett und gewinnt Zeit

In Kapitel 9 seid ihr in Salazars Schloss unterwegs und müsst hier steinerne Tierköpfe einsammeln. Dabei trefft auf eine geskriptete Szene, bei der ihr euch auf einer Brücke befindet, die normalerweise von Gegnern mittels eines Schalters heruntergelassen wird. Daraufhin werdet ihr in einen zähen Kampf verwickelt.

Allerdings könnt ihr verhindern, dass sich das Ganze so abspielt wie eigentlich vorgesehen - und dazu bedarf es nicht mal viel. Der Hebel, mit dem die Brücke heruntergelassen wird, befindet sich auf einer Empore gegenüber eures Laufwegs. Ein Los Illuminados-Anhäger rückt sofort an, um ihn zu betätigen.

Wie ihr ihn davon abhalten könnt? Ganz simpel: Tötet ihn sofort, sobald ihr ihn seht. Das klappt besonders gut mit einer Granate, wie das Video unten ab 0:30 min zeigt. Danach ist die Sache aber noch nicht ausgestanden, denn dann tritt der Feind mit Schädelmaske und rotem Umhang auf den Plan.

Auch ihn müsst ihr erfolgreich von eurer Position aus ausschalten. Dazu bieten sich natürlich Waffen an, die viele Schaden verursachen, wie beispielsweise die Stingray. Auch weitere Granaten sind eine gute Möglichkeit.

Hier könnt ihr euch das ab 0:30 min anschauen:

Es gibt außerdem alternative Strategien, wie ihr euch den Kampf sparen könnt. So nutzen andere Spielende beispielsweise den Bolzenwerfer, aber die oben genannte Variante ist unserer Meinung nach die einfachste.

Der genannte Kampf ist keine Ausnahme: In der Neuauflage von Resident Evil 4 lassen sich für viele Situationen clevere Strategien finden, um Kämpfe zu verkürzen, zu vereinfachen oder zu umgehen. Oft sind dafür aber bestimmte Items, Waffen oder der Einsatz einiger Ressourcen nötig. Falls ihr also auf bestimmte Trophäen aus seid, die an Zeit gebunden sind (aka an eure Ränge), solltet ihr gut planen.

In den oben verlinkten Artikeln findet ihr Möglichkeiten, Salazar mit einem Ei fast komplett zu besiegen, den Mendez-Bosskampf erheblich zu vereinfachen oder (vor allem im NG Plus-Durchlauf) den Dorfkampf am Anfang des Spiels zu beenden, bevor er richtig angefangen hat.

Werdet ihr die Strategie mal ausprobieren?