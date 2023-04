Resident Evil 4: Der Ada-DLC wird nach dem Remake noch wichtiger als je zuvor

Sollte der Separate Ways-DLC erscheinen, hat er nun neue Möglichkeiten.

Das Resident Evil 4 Remake ist (vorerst) ohne den Separate Ways-DLC erschienen, der beim alten Spiel in allen Versionen nach der originalen für den GameCube enthalten war. Ich hoffe aber wirklich, dass sich die Gerüchte bestätigen und Capcom die Erweiterung noch nachliefert.

Zum einen will ich unbedingt wieder in die Rolle meines liebsten Resident Evil-Charakters Ada Wong schlüpfen, zum anderen hätte ein Remake der Erweiterung coole Story-Möglichkeiten, da die Neuauflage des Hauptspiels anders endet als das Original.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Story-Spoiler zu Resident Evil 4, dem Remake und Separate Ways.

Ada mischt auf beiden Seiten mit

Im Plagas-verseuchten Spanien treiben sich in Resi 4 zusätzlich zu Leon und Ashley einige Figuren herum, die alle ihre eigene Agenda verfolgen. Dazu gehört auch die ziemlich undurchsichtige Ada Wong, die jeden ihrer Auftritte, wahlweise mit Greifhaken oder Raketenwerfer, stilsicher inszeniert.

Sie positioniert sich einerseits als Leons Gegenspielerin, da sie die Reise angeblich unternimmt, um eine bestimmte Plagas-Probe für den machthungrigen Resi-Schurken Albert Wesker aufzutreiben, den wir auch aus anderen Teilen der Reihe kennen. Trotzdem eilt Ada dem guten Leon immer wieder zur Hilfe, wenn es zu brenzlig für ihn wird.

Dass Ada eine offensichtliche Schwäche für Leon “Sprücheklopfer” Kennedy hat, ist aber nicht der einzige Grund für ihre Rettungsaktionen. Sie hat noch eine ganz andere Motivation und die Hintergründe dafür werden im Remake anders präsentiert als im Originalspiel.

Das Resident Evil 4 Remake endet anders als das Original.

Doppeltes Spiel

Wer damals in der alten Version nur das Hauptspiel durchgezockt hat, könnte meinen, Ada hätte Wesker tatsächlich die dominante Plagas-Probe geliefert. Schließlich sehen wir Ada am Ende des originalen Resi 4 im Helikopter davonfliegen; die Probe - mutmaßlich für Wesker - im Gepäck. Dieser verursacht schließlich in Resident Evil 5 eine Zombie-Apokalypse in Afrika. Dafür muss er aber auf andere Mittel zurückgreifen.

Dass Ada ein doppeltes Spiel treibt, erfuhren wir damals im DLC Separate Ways, in dem Ada ihr eigentliches Vorhaben erklärt: Sie täuscht Wesker nämlich nur vor, für ihn zu arbeiten, während sie sich die Probe insgeheim für eine mysteriöse Organisation unter den Nagel reißt.

Bei Adas Plan, die Probe an sich zu reißen, kommt es ihr gelegen, dass Leon den Oberkultisten Lord Saddler und seine Spießgesellen in Schach hält, denn dieser hat die Plagas-Probe zu diesem Zeitpunkt in seinem Besitz.

Das Remake macht anders als das Original schon am Ende des Hauptspiels klar, dass Ada ihre heiße Ware aber nicht an Wesker liefern wird. In einer Post Credits-Szene ändert sie nach einer Videokonferenz mit ihm den Kurs des Hubschraubers:

Ein Separate Ways-Remake hat spannende Möglichkeiten

Für mich heißt das aber keineswegs, dass wir Separate Ways dieses Mal nicht brauchen, sondern - ganz im Gegenteil - dass der DLC ganz neue Wege einschlagen könnte. Die letzte Szene stärkt die sympathischeren und nahbaren Charakter-Nuancen, die bei Ada in der Remake-Story immer wieder durchschlagen. In der Neuauflage tritt sie Leon nicht mehr ganz so unversöhnlich gegenüber.

Das Add-on hätte außerdem die Möglichkeit, uns nicht nur zu zeigen, wie sich Ada parallel zu Leon durch das düstere Spanien schlägt, sondern noch weiter zu gehen und beispielsweise zu zeigen, was zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 5 zwischen Wesker und Ada passiert. Dabei könnte die Erweiterung auf ganz neue Schauplätze setzen und uns die neue Ada und ihre Beweggründe noch näher bringen.

Auch an Adas Charakter werden im Remake leichte Anpassungen vorgenommen.

Vor allem, falls Resident Evil 5 ebenfalls noch ein Remake bekommt, könnten beide Titel auf neue Weise und nahtloser miteinander verbunden werden. Schließlich macht Resident Evil 5 bisher nur am Rande klar, dass Wesker seine dominante Probe eigentlich von Krausers Leiche bekommt.

Und dass eine Neuauflage kommen wird, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt darauf bereits einen Hinweis ganz am Ende des RE4 Remakes. Da können wir nämlich einen kurzen Blick auf Excella Leone erhaschen. Sie ist die Leiterin der Firma Tricell, mit der Wesker in Resi 5 zusammenarbeitet.

Samara Summer Samara ist großer Horror-Fan und obwohl sie auch ein Herz für die kleinen Indie-Titel hat, steht die Resident Evil-Reihe natürlich besonders hoch im Kurs bei ihr. Von Capcoms Remakes ist sie begeistert. Schon die Neuauflage zu RE2 konnte sie überzeugen, das Resident Evil 4 Remake gefällt ihr aber noch besser und ist aktuell nicht nur ihr liebstes Resi, sondern auch ihr liebster Genre-Titel.

Auch die Verkaufszahlen sprechen für ein modernisiertes Comeback des actionreichen Koop-Resi mit Afrika-Setting. Bis 2021 ging es über acht Millionen Mal über die Ladentheke. Ginge es nach mir, dürfte gerne zuerst ein überarbeiteter Separate Ways-DLC den Weg ebnen und dann ein Remake des fünften Teils erscheinen.

Zunächst mal habe ich aber richtig Lust, mit der trickreichen Ada loszuziehen, die irgendwie immer alle übers Ohr haut. Neben dem Potenzial für Storyerweiterungen könnte auch das Gameplay durch Ergänzungen ähnlich wie schon das Remake zu Resi 4 noch besser werden. Gerade Adas Greifhaken könnte mit der modernisierten Steuerung eine coole, ganz eigenständige Mechanik sein.

Habt ihr auch Lust auf den Separate Ways-DLC und was wünscht ihr euch von ihm?