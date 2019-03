Mit dem Remake zu Resident Evil 2 hat Capcom in diesem Jahr nahezu alles richtig gemacht und auch Resident Evil 7 gehört zu den besseren Ablegern der Horror-Reihe. Verständlich also, dass Fans sehnlichst nach neuen Hinweisen suchen, die etwas über eine Fortsetzung verraten.



Einem neuen Gerücht zufolge soll die Reihe zukünftig jährlich erscheinen. Weiter geht es demnach im kommenden Jahr mit dem Remake zu Resident Evil 3. Eine Fortsetzung soll hingegen nicht mehr für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen.

Das Gerücht basiert auf den Tweets von dem bekannten Resi-Leaker AestheticGamer, dessen Aussagen sich in der Vergangenheit oft bewahrheitet haben. So hat er unter anderem im Vorfeld der offiziellen Bekanntgabe von Teil 7 das Spiel bestätigt und valide Informationen geteilt.

Die wichtigsten Punkte des Gerüchts:

The series will be kinda "unofficially" almost annual for the next few years, though of course as game development goes anything could be delayed. For example, RE8 got a bit delayed and I can say to you now that you shouldn't expect it until next-gen is on the table. What is on