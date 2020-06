Resident Evil 8 hat den Untertitel Village und kommt für PS5 & Xbox Series X

Ein Remake von Resident Evil 4 oder doch ein direkter Nachfolger zu Resident Evil 7? Die Frage nach dem nächster Ableger der beliebten Horror-Serie wurde auf dem PS5-Event seitens Capcom nach vielen Gerüchten und Spekulationen beantwortet und Resident Evil: Village angekündigt. Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X und PC (Steam).

Die wichtigsten Infos zu Resident Evil: Village:

Perspektive: First Person

First Person Story: Geschichte um Ethan (Resident Evil 7) wird fortgeführt

Geschichte um Ethan (Resident Evil 7) wird fortgeführt Setting: Mittelalter mit Werwölfen

Wann erscheint das Spiel? 2021, einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Wie bereits die Remakes zu Resident Evil 2 & 3 wird der kommenden Ableger in Capcoms hauseigener RE Engine entwickelt.

Wie das Ganze im offiziellen Trailer zur Ankündigung aussieht, seht ihr hier:

Die Geschichte von Resident Evil 8

Wie wir mittlerweile von Publisher-Seite erfahren haben, setzt die Handlung von Resident Evil: Village ein paar Jahre nach dem Vorgänger an. Ethan samt Frau Mia hat es nach den schrecklichen Ereignissen an einen neuen Ort verschlagen. Doch die Ruhe währt nicht lange. Nach dem Auftauchen von Resi-Charakter Chris Redfield wird das Leben des Paares zerrüttet. Auf welche Art, das werden wir wohl erst zum Release erfahren.

Alle offiziellen Screenshots zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Alle Infos aus dem PS5-Event

In über 60 Minuten hat Sony heute nach langer Wartezeit die Katze aus dem Sack gelassen und einen ersten Blick auf das Spiele-Lineup der PlayStation 5 gewährt. So wurden unter anderem die Spiele Gran Turismo 7, Spider-Man 2 und Horizon Zero Dawn 2 angekündigt. Auch wurde das Design der Konsole enthüllt. Alle Infos könnt ihr in der ausführlichen Zusammenfassung vom Event hier auf GamePro.de nachlesen:

Zurück in die First Person-Ansicht, was sagt ihr zum Weg, den Resident Evil 8 einschlägt?