Resident Evil 9 - Bekannter Insider sagt: Viel gewünschter Fanliebling wird keine große Rolle spielen

Jill Valentine ist nicht erst seit dem Resident Evil 3-Remake eine beliebte Figur.

Capcom hat bisher nur verraten, dass an einem weiteren Resident Evil-Ableger gearbeitet wird, aber noch keinerlei Infos zu dem Projekt herausgerückt. Fans, die mehr wissen wollen, können sich daher lediglich an die Gerüchte klammern, die durchs Netz schwirren – und da besteht wirklich kein Mangel.

Bisherige Leaks weckten in der Community Hoffnungen auf die Rückkehr eines großen Fanlieblings. Ein bekannter Insider meldet sich aber jetzt zu Wort und behauptet, dass die Info falsch sei.

Der Insider AestheticGamer1 (auch bekannt unter dem Pseudonym Dusk Golem) ist hauptsächlich für seine inoffiziellen Infos zu Horrorspielen, insbesondere Resident Evil bekannt. In einem aktuellen Post auf X (ehemals Twitter) behauptet er:

There's a screenshot of something I said that'll probably float around I predict, so gonna' say it. Jill doesn't play any major role in RE9 unfortunately. This current hospital rumor floating around is 100% bullshit. Crushing the Jill hopium now before wrong expectations are set.