Resident Evil 9: Alle Leaks und Gerüchte zum nächsten Horrorspiel - Charaktere, Setting, Spielwelt

Zum nächsten Resident Evil-Teil gibt es schon jede Menge Gerüchte. Jill könnte mit von der Partie sein und Ada fehlt sicher auch nicht, falls Leon dabei ist.

Dass Capcom die Resident Evil-Reihe fortführt, dürfte eigentlich klar sein, auch wenn Teil 9 bisher noch nicht angekündigt ist. Zuletzt erschien Resident Evil Village im Jahr 2021, bis zum nächsten Ableger müssen wir uns also vermutlich gar nicht mehr so lange gedulden.

Obwohl es noch keine verlässlichen offiziellen Infos gibt, sind in den letzten Monaten und Jahren zahlreiche Gerüchte durchs Netz gegeistert. Wir fassen sie für euch zusammen, ihr solltet allerdings alle Leaks noch mit Vorsicht genießen.

Das gilt vor allem, da einige der Informationen bereits mehrere Jahre alt sind und sich in der Entwicklung noch viel geändert haben könnte, selbst falls sie zu einem Zeitpunkt mal zutreffend waren.

Wann erscheint das nächste Resident Evil?

Das ist bisher noch nicht bekannt, aber in der Regel vergingen zwischen den einzelnen Ablegern drei bis fünf Jahre. Sollte sich daran nichts ändern, müsste Resident Evil 9 zwischen 2024 und 2026 erscheinen.

Dazu passt auch die Aussage des bekannten Leakers DuskGolem, der behauptet, das nächste Spiel würde schon bald angekündigt werden und nächstes Jahr erscheinen. Der Insider lag in der Vergangenheit öfter richtig, beispielsweise mit den Remakes zu Teil 2 und 3, aber in manchen Fällen waren seine Prognosen auch falsch.

Setting: Wo spielt Resident Evil 9?

Beim Thema Schauplatz hat sich ebenfalls DuskGolem zu Wort gemeldet und zwar erst kürzlich. Laut dem Leaker erwartet uns ein sonniges Insel-Setting. Genau sagte er:

Eine fiktive ländliche Stadt auf einer Insel im südostasiatischen Meer, die speziell von Singapur inspiriert ist.

Mehr zum Thema Resident Evil 9 spielt wohl auf einer tropischen Insel - Bekannter Leaker verrät mehr zum Setting von Annika Bavendiek

Welche Charaktere spielen in Resident Evil 9 mit?

Was die Charaktere betrifft, so wissen wir bereits, dass die Winters-Saga mit dem DLC zu Resident Evil 8 abgeschlossen ist. Allerdings kursieren Gerüchte über die Rückkehr einiger alter Bekannter. User Chris Marx sagte auf X/Twitter im letzten Jahr ein Wiedersehen mit Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield und Leon S. Kennedy voraus (via GameRant.com).

Wie verlässlich diese Info ist, ist schwer zu sagen. Der Leaker behauptete nämlich auch, das Spiel werde Ende 2023 bereits enthüllt, was dann nicht passiert ist, obwohl das natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt mal der Plan gewesen sein könnte.

Die Namen Chris und Jill tauchten aber auch schon im Jahr 2021 auf, erneut in einem Leak von DuskGolem.

Was wissen wir über die Spielwelt des neuen RE?

Die Resident Evil-Reihe steht bisher eigentlich für eher lineare Spielerlebnisse, bei denen wir zwar manche Dinge in beliebiger Reihenfolge erledigen, aber keinesfalls eine offene Welt erkunden konnten. Laut DuskGolem könnte sich das mit Teil 9 ändern. Diese Info hat der Leaker einfach in einem Nebensatz fallenlassen.

Auf X/Twitter schreibt er:

Dragons Dogma 2 hat die Funktionalität der RE Engine für Open World-Spiele erweitert, die zwei anderen Spiele, die auf dieser Technik aufbauen sind Monster Hunter Wilds & Resident Evil 9.

Was wissen wir bisher über die Story von Resident Evil 9?

Über die Geschichte ist bisher noch nichts bekannt und selbst falls das Spiel an die letzten Teile anknüpft, sind die Regeln des Resident Evil-Universums durchaus dehnbar und es gibt immer wieder neue Twists und Involvierte.

Was ist bisher über das Gameplay von RE9 bekannt?

Auch hier gibt es noch keine Gerüchte, die Genaueres verraten. Natürlich steht aber die Resident Evil-Hauptreihe grundsätzlich immer für Survivalhorror, also einen Mix aus Rätseln, Erkundung und Kämpfen, bei denen wir mit Ressourcen haushalten müssen.

Chris Marx spricht in seinem Leak unter anderem auch davon, dass es dieses Mal wieder stärker in Richtung Action als Horror gehen wird, was ebenfalls kaum verwunderlich wäre.

