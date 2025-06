Resident Evil 9 könnte eine weitere Hauptperson bekommen, die ihr schon aus einem anderen Spiel kennt

In Resident Evil 9: Requiem spielen wir wohl nicht ausschließlich als Grace, sondern eventuell noch als andere Figuren.

Capcom zeigt uns im Resident Evil 9: Requiem-Trailer eine mögliche neue Protagonistin. Aber eventuell spielen wir noch weitere Figuren neben der neu eingeführten Grace Ashcroft. Dazu könnte unter anderem auch ein anderer Charakter gehören, den ihr schon aus einem Resident Evil-Teil kennt.

Darum geht's: Ganz zum Schluss der Summer Game Fest-Show wurde überraschend doch noch ein Trailer zu Resident Evil 9 gezeigt. Dieser Trailer wird jetzt natürlich nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.

3:38 Resident Evil 9: Requiem mit erstem Trailer enthüllt - so sieht das neue Horrorspiel aus

Spielen wir auch als Alyssa Ashcroft? Im Trailer zu Resident Evil 9 sehen wir offenbar bereits einen oder mehrere Flashbacks, und zwar unter anderem, wie Graces Mutter Alyssa Ashcroft sich schon vor vielen Jahren durch das mysteriöse Wrenwood Hotel bewegt.

Da sich dieser Teil allem Anschein nach in der Spiel-Grafik abspielt, liegt zumindest die Vermutung nahe, dass wir es auch im fertigen Spiel mit selbst steuerbaren Flashbacks zu tun bekommen. Das könnte ähnlich wie bei den Video-Tapes ablaufen, die in Resident Evil 7 gezockt werden konnten.

Wer ist Alyssa Ashcroft? Ihr kennt den Charakter eventuell aus dem Resident Evil: Outbreak-Spinoff. Dort gab es eine spielbare Figur mit diesem Namen. Es handelt sich dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Mutter von Grace, die als Journalistin unterwegs ist.

Wie wahrscheinlich ist das? Einigermaßen. Der bekannte Insider DuskGolem aka Aesthetic Gamer glaubt zumindest, dass es sich um eine Möglichkeit handelt. Er legt sich jedoch nicht richtig fest, sondern schreibt lediglich:

(26/??) Grace's mother "was murdered".



We see violent flashbacks of the past where her mom, Alyssa Ashcroft, was investigating the hotel for something we don't know. We actually see Alyssa in the RE Engine from this period, in a sequence that may or may not be playable. pic.twitter.com/S35FP8DD4Z