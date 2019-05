Resident Evil-Macher arbeiten an mehreren Spielen: Das könnten sie sein

In diesem Jahr konnte Capcom mit dem Remake zu Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 bereits zwei Hits landen. Den Erfolg haben sie unter anderem der Optik beider Spiele zu verdanken, die dank RE-Engine schlichtweg fantastisch ist und im Fall von Resi Horror-Atmosphäre auf ein neues Level befördert hat.

Die Power der Grafikengine konnten wir erstmals in Resident Evil 7 bestaunen und auch für die Zukunft plant der japanische Publisher und Entwickler allerhand mit seinem noch recht jungen Software-Tool.

Während einer Q&A-Session mit den Investoren des Unternehmens im Zuge des letzten Quartalsberichts, hat Capcom zudem bestätigt, dass man auch für die Next-Gen mit der RE-Engine plant.

"Die Spiele, die wir in der aktuellen Konsolengeneration mit der RE-Engine entwickelt haben, haben sehr gute Kritiken erhalten. Seit Entstehung der Engine haben wir immer im Hinterkopf gehabt, sie auch für die kommende Generation zu nutzen. Sie ist eine unserer Stärken, die uns auch zukünftig weiterhelfen wird. "

Im weiteren Verlauf der Fragestunde wurden die Entwickler zudem gefragt, welche Spiele sich aktuell in Arbeit befinden. Leider gab es darauf nicht unerwartet keine konkrete Antwort. Interessant ist jedoch die Aussage, dass sie derzeit mehrere Titel mit der RE-Engine entwickeln.

"Wir sind aktuell nicht in der Lage über die genau Anzahl an Spielen und deren Zeitraum der Veröffentlichung zu reden. Es befinden sich jedoch mehrere Titel, welche die RE-Engine nutzen, in der Entwicklung."