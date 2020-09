Resident Evil: Kein neues Village-Gameplay, dafür eine Netflix-Serie

Was eine Enttäuschung! Hatte Capcom vorab angekündigt, während der Tokyo Game Show neues Gameplay von Resident Evil: Village, der Fortsetzung von Resident Evil 7, zu zeigen, wurden stattdessen die alten Trailer des Horror-Spiels präsentiert. Zudem wurde eine neue Netflix-Serie angekündigt, die bereits tags zuvor geleakt wurde. Eine neue Entwickler-Aussage bezüglich der Current Gen-Version für PS4 und Xbox One gibt es ebenfalls.

Resident Evil-Serie für Netflix bestätigt

Wie vorab bereits von Netflix Portugal geleakt, kommt 2021 Resident Evil: Infinite Darkness ins Angebot des Streaming-Dienst. Dabei handelt es sich um eine computeranimierte Serie, in der unter anderem Claire Redfield und Leon S. Kennedy, bekannt aus Resident Evil 2, mitwirken. Hier die ersten Bilder aus der Serie:

Zudem wurde im Livestream von der Tokyo Game Show das bereits veröffentliche Entwickler-Video "Winter Comes for Ethan" gezeigt, in dem Capcom Einblicke in die Entwicklung von Village gewährt.

Kommt Resident Evil: Village doch auf PS4 und Xbox One?

Abseits der Serie ein kleiner Punkt zur Freude für Resi-Fans: Bislang ist das Spiel lediglich für PS5 und Xbox Series S/X bestätigt. Laut Aussage von Capcom versuche man derzeit jedoch zu prüfen, ob das Spiel auch auf der aktuellen Konsolengeneration, PS4 und Xbox One, läuft. Ein Versprechen könne man jedoch nicht abgeben. Sollten wir hier weitere Informationen bekommen, werden wir euch darüber informieren.

Das war leider nix. Hattet ihr euch für heute ebenfalls mehr erhofft und was sagt ihr zur Serie?